Alphabet vừa công bố báo cáo tài chính Quý II với doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng điện toán đám mây và mảng tìm kiếm truyền thống.

Dưới đây là 3 điểm nhấn quan trọng nhất từ báo cáo tài chính của công ty mẹ Google.

Alphabet ghi nhận doanh thu quý II kỷ lục nhờ mảng đám mây bùng nổ. Ảnh: Bloomberg

Chấp nhận giảm biên lợi nhuận để gom tài nguyên AI

Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn (CapEx - chi phí đầu tư tài sản cố định) cho năm 2026 lên mức 195 - 205 tỷ USD, cao hơn mức ước tính 190 tỷ USD đưa ra trước đó. Lý do được đưa ra là nhu cầu về hạ tầng AI liên tục vượt quá khả năng cung ứng hiện tại.

Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết việc tăng chi tiêu phản ánh tiến độ tăng tốc năng lực tính toán của tập đoàn. Bên cạnh việc tự xây dựng trung tâm dữ liệu, Google cũng tăng cường thuê hạ tầng từ các đối tác bên thứ ba.

Bà Ashkenazi thừa nhận chiến lược này sẽ tạo "áp lực nhẹ lên biên lợi nhuận trong ngắn hạn", nhưng đổi lại sẽ giúp công ty mở rộng tập khách hàng và chiếm lĩnh giá trị lớn hơn về dài hạn.

Trong quý này, khoảng 60% chi phí hạ tầng của Google được chi cho các máy chủ AI, phần còn lại dành cho trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng.

Google Cloud thành động lực tăng trưởng chính

Dù Tìm kiếm (Search) vẫn đóng góp doanh thu lớn nhất, Google Cloud đang trở thành động lực tăng trưởng chính gắn liền với làn sóng AI.

Mảng kinh doanh đám mây ghi nhận doanh thu tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,8 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích.

Lượng đơn hàng chờ ghi nhận doanh thu (backlog - hợp đồng đã ký nhưng chưa hoàn thành) đạt 514 tỷ USD, phản ánh nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp phát triển ứng dụng AI.

Bà Ashkenazi chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đang ở trong môi trường bị hạn chế về nguồn cung, trong khi nhu cầu từ cả khách hàng đám mây bên ngoài lẫn các mảng nội bộ đều rất mạnh mẽ".

Ứng dụng Gemini tiến sát mốc 1 tỷ người dùng

Trợ lý AI của Google vừa đạt mốc 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tăng đáng kể từ con số 650 triệu hồi tháng 10/2025 và 750 triệu vào đầu năm nay.

CEO Sundar Pichai cho biết lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) cũng đã tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua.

Thành tích này đưa Gemini tiến sát đối thủ ChatGPT của OpenAI (hiện đạt khoảng 1 tỷ người dùng hàng tháng), cho thấy chiến lược AI hướng tới người tiêu dùng của Google đang ghi nhận đà tăng trưởng tốt.

Song song đó, Google đang tìm cách cắt giảm chi phí vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Công ty vừa ra mắt ba phiên bản mô hình mới, bao gồm Gemini 3.6 Flash, giúp nâng cao hiệu suất lập trình nhưng tiêu tốn ít tài nguyên tính toán (token) hơn, qua đó giảm chi phí triển khai cho các nhà phát triển.

(Theo Insider)