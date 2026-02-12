Mới đây, tại Nhà Văn hóa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân (Berlin), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp cùng cộng đồng người Việt long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng mừng xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng phu nhân và đại diện các ban, ngành Đại sứ quán; ông Bodo Ramelow - Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức; ông Martin Schaefer - Chủ tịch quận Lichtenberg; đại diện hơn 20 Đại sứ quán và cơ quan ngoại giao các nước; quan chức Bộ Ngoại giao Đức, các ban ngành thành phố Berlin và quận Lichtenberg; cùng khoảng 700 bà con người Việt đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp và đông đảo phóng viên báo chí đến đưa tin.

Các khách mời tham dự chương trình Tết cộng đồng mừng xuân Bính Ngọ 2026 ở Berlin, Đức. Ảnh: Quang Chí

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Đức tiếp tục là cầu nối hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và CHLB Đức; đồng thời ghi dấu ấn là một cộng đồng năng động, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh việc Berlin và quận Lichtenberg thông qua quyết định đổi tên bến tàu thành “Đồng Xuân” là sự ghi nhận đối với vai trò cũng như quá trình hội nhập thành công của cộng đồng người Việt.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ chân thành bày tỏ lời cảm ơn, đồng thời trân trọng đề nghị Chính phủ Liên bang Đức, các bộ, ngành và chính quyền Berlin tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hội nhập sâu rộng và đóng góp tích cực hơn nữa.

Trong không khí mùa xuân ấm áp, Đại sứ chúc quan hệ hữu nghị Việt - Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ; chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi; chúc cộng đồng người Việt tại Đức đoàn kết, thành công, mỗi gia đình an khang, thịnh vượng.

Chương trình Tết diễn ra phong phú và đậm sắc xuân với hoạt động gói bánh chưng truyền thống, xin chữ ông đồ, quay xổ số trúng thưởng, cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn nghệ thuật đến từ TPHCM. Ảnh: Quang Chí

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Đức như những “sứ giả của hợp tác và hữu nghị”.

Ông chia sẻ thêm rằng năm Bính Ngọ là năm con ngựa - cũng là biểu tượng của bang Niedersachsen, quê hương nơi ông sinh ra và bày tỏ niềm vui khi được tham dự Tết cộng đồng, đồng thời chúc bà con một năm mới tốt lành.

Tiếp đó, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam toàn CHLB Đức, GS. Nguyễn Xuân Thính, khẳng định cộng đồng người Việt tại Đức luôn đoàn kết, tích cực hội nhập và tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Ông ghi nhận sự quan tâm và ủng hộ của chính quyền Đức đối với đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt; đồng thời đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các hội đoàn thành viên trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp năm mới, ông gửi lời chúc an khang, thịnh vượng tới toàn thể bà con người Việt trên toàn Liên bang.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc trong chương trình. Ảnh: Quang Chí

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tiệc ẩm thực truyền thống với những món ăn đậm hương vị Tết quê nhà mang đến không khí vui nhộn, ý nghĩa cho chương trình.

Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp chào đón năm mới mà còn là minh chứng sinh động cho sự gắn kết, trưởng thành và hội nhập sâu rộng của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đức ngày càng bền chặt.