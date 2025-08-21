Hoàng Công trong vai Trung tá Mão phim "Có anh nơi ấy bình yên". Ảnh: VTV

Gặp diễn viên Hoàng Công ở nhà hàng vợ chồng anh mới mở, nam diễn viên thoăn thoắt xếp bàn và tiếp khách. Thi thoảng công việc của anh bị gián đoạn vì phải chào khán giả khi họ nhận ra Hoàng Công chính là Trung tá công an Mão trong phim giờ vàng Có anh nơi ấy bình yên đang chiếu trên VTV.

Vợ anh - diễn viên lồng tiếng Thanh Huyền cũng bận rộn với việc điều hành nhà hàng cùng chồng. Chị né tránh gặp gỡ truyền thông vì đã quen với công việc thầm lặng phía sau màn ảnh, chỉ đồng ý chụp 1 bức hình cùng chồng theo đề nghị của phóng viên. Khán giả truyền hình hơn 20 năm trước nhận ra chị là gương mặt diễn viên quen thuộc nhưng nhiều năm qua, Thanh Huyền chỉ gắn bó với công việc lồng tiếng và chưa sẵn sàng trở lại màn ảnh.

Vợ chồng diễn viên Hoàng Công. Ảnh: Quỳnh An

Hoàng Công khéo "nịnh" vợ. Anh chia sẻ mọi người nói vui rằng những người tên Huyền thường giỏi giang và anh thấy điều đó đúng tới 90% bởi cả vợ lẫn bạn thân đều cùng tên và anh thấy ai cũng giỏi. Hoàng Công tự hào giới thiệu với phóng viên vợ mình từng là diễn viên, sau đó làm diễn viên lồng tiếng.

"Phim lồng tiếng thu nhập không cao nên những người từng làm diễn viên lồng tiếng đã lần lượt bỏ nghề hết như anh Đỗ Kỷ, chị Lan Hương, Hương Dung, Phú Thăng, Công Lý, Trung Hiếu, Nguyệt Hằng.... Ở Hà Nội hiện chỉ còn mình cô ấy tiếp tục lồng tiếng cho phim nhưng có lẽ vì vậy công việc vẫn đều đều", anh chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Hỏi Hoàng Công sao không khuyến khích vợ mình đóng phim trở lại, anh nói cũng từng khuyên chị quay lại với nghề nhưng không thành. "Từ trước đến giờ ai mời đi đóng phim cô ấy cũng ngại. Không phải vì kiêu căng mà có gì đó khiến cô ấy ngại. Vai diễn dài quá thì không thể vì cô ấy muốn duy trì công việc lồng tiếng. Cô ấy làm không phải vì thu nhập cao mà vì người ta cần mình và muốn đáp lại tình cảm của họ. Rất may việc cũng đều nên phần nào gánh vác được cuộc sống", nam diễn viên nói.

Hoàng Công và vợ từng trải qua đổ vỡ và hiện có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: Quỳnh An

Vợ Hoàng Công hơn anh 2 tuổi. Hai người từng trải qua 1 lần đổ vỡ trước khi đến với nhau. Họ kết hôn năm 2019 và có thêm 1 cậu con trai vừa vào lớp 1 cùng với 3 cậu con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Hiện tại Hoàng Công và vợ đều có sự nghiệp riêng. Chị làm diễn viên lồng tiếng tự do còn anh công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân và thường xuyên tham gia các bộ phim truyền hình. Gần đây anh chị cùng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Trạng Quỳnh nhí và bận rộn hơn khi kinh doanh thêm.

Hoàng Công cho biết gia đình anh vốn có truyền thống kinh doanh từ thời ông bà nên tốt nghiệp trung học anh nuôi ý định làm lĩnh vực này. Tuy nhiên sau đó Hoàng Công quyết định ôn thi vào ĐH Luật nhưng lại thi đỗ vào ĐH Sân khấu & Điện ảnh. Cách đây vài tháng, nam diễn viên quyết định đầu tư vào nhà hàng chay cùng bạn.

Là gương mặt diễn viên nổi tiếng, lại là công an, điều đó có giúp ích nhiều cho công việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn?

Trước câu hỏi này, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là công an, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Cơ duyên đến với nghề diễn viên của tôi đến bất ngờ bởi tôi ôn thi vào trường Luật nhưng sau đó lại đỗ trường Sân khấu & Điện ảnh rồi chuyển sang làm diễn viên. Khi ra trường tôi chỉ nghĩ mình sẽ làm diễn viên bình thường chứ không nghĩ mình sẽ làm công an. Và khi trở thành chiến sĩ công an tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi kinh doanh mà cứ nghĩ cống hiến hết mình cho ngành, cho nghề.

Tôi hy vọng việc kinh doanh của mình thành công để anh em nghệ sĩ có niềm tin khắc phục hoàn cảnh kinh tế mà cống hiến nhiều hơn cho nghề diễn. Khi có nghề tay trái ổn định để phụ trợ cho nghề tay phải thăng hoa hơn".

Trung tá Hoàng Công ở đời thường. Ảnh: Quỳnh An

Hoàng Công nói khi bạn thân mở quán, nam diễn viên muốn kinh doanh chung nhưng bị từ chối. "Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, bạn hiểu hoàn cảnh của mình thế nào nên nói tôi cứ từ từ, khi nào có lãi thì cho làm chung. Bạn tiếc tiền cho tôi, sợ tôi mạo hiểm nên vài tháng trước bạn gọi tôi làm cùng. Bạn nói đây là lúc xuống tiền được rồi", anh nói vui.

Dù việc kinh doanh vẫn còn khó khăn nhưng Hoàng Công và bạn xác định mở quán chay để gieo duyên, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu. Công việc này cũng giúp vợ anh tiếp xúc nhiều hơn với mọi người bên cạnh việc duy trì công việc lồng tiếng. Nam diễn viên đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Hoàng Công vai Trung tá Mão trong "Có anh nơi ấy bình yên" (Nguồn: VTV)