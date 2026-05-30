Từ đầu năm nay, câu chuyện của vợ chồng Ứng Hoa Thông và Dụ Xuân ở cộng đồng Phượng Hoàng, thị trấn Giao Thôn, huyện Cao, thành phố Nghi Tân được nhiều người nhắc tới như biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng trong hoạn nạn.

Theo truyền thông địa phương, tháng 8/2025, Dụ Xuân liên tục cảm thấy cơ thể bất thường. Sau nhiều lần được vợ động viên, anh mới đến bệnh viện kiểm tra và chết lặng khi nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối, trang QQ đưa tin.

Cú sốc quá lớn khiến người đàn ông vốn điềm tĩnh gần như suy sụp. Trong khi đó, Ứng Hoa Thông dù hoảng loạn vẫn cố gắng trấn an chồng: "Đừng sợ, có bệnh thì chữa. Còn em ở đây, gia đình mình vẫn còn".

Từ đó, Dụ Xuân bắt đầu quá trình điều trị và lọc máu 3 lần mỗi tuần. Suốt thời gian này, người vợ vừa chăm sóc chồng, vừa lo cho con nhỏ đang học tiểu học và cùng chồng duy trì cửa hàng điện thoại nhỏ để mưu sinh.

Dụ Xuân cho biết trong thời gian chạy thận, anh từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau lòng tại bệnh viện. Có bệnh nhân phải cấp cứu ngay trong lúc lọc máu, có người gọi điện cho vợ nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, thờ ơ.

"Nhưng khi nhìn thấy vợ ngày càng tiều tụy mà vẫn cố gắng động viên mình, tôi không còn muốn buông xuôi nữa”, anh chia sẻ.

Sự hi sinh và tần tảo của vợ là động lực để người chồng chiến thắng bệnh tật. Ảnh: QQ

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, Ứng Hoa Thông quyết định đăng ký xét nghiệm ghép thận cho chồng, dù biết tỷ lệ phù hợp vô cùng thấp.

"Nếu thận của tôi phù hợp, tôi sẵn sàng hiến. Chỉ cần còn hy vọng thì phải cố gắng", chị nói.

Khi biết chuyện, nhiều người thân và bạn bè đã ra sức khuyên can. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn giữ vững quyết định. "Dụ Xuân là con một. Mẹ anh ấy đã mất, cha cũng chỉ còn một quả thận vì bệnh tật. Lúc này nếu tôi không đứng ra thì ai sẽ làm?", chị chia sẻ.

Ứng Hoa Thông sau đó cũng trở về nhà mẹ đẻ để nói rõ suy nghĩ của mình. Cô cho biết: “Trước khi kết hôn, anh ấy là người trong tim con. Sau khi kết hôn, anh ấy là người đầu gối tay ấp. Nếu lúc này con quay lưng, anh ấy sẽ nhanh chóng gục ngã, gia đình này cũng tan vỡ".

May mắn cuối cùng đã mỉm cười với họ khi ngày 5/11/2025, kết quả xét nghiệm cho thấy hai người phù hợp để ghép thận. Tháng 1 năm nay, ca ghép thận kéo dài 2 giờ tại Bệnh viện Hoa Tây Đại học Tứ Xuyên đã thành công.

Ngay sau ngày phẫu thuật, dù còn đau đớn, Ứng Hoa Thông vẫn cố gắng sang phòng bệnh thăm chồng. Khoảnh khắc nhìn thấy vợ xuất hiện, Dụ Xuân bật khóc nghẹn ngào.

Hiện tại, sức khỏe của Dụ Xuân đang dần ổn định. Mỗi ngày anh đều tập luyện nhẹ nhàng để hồi phục thể trạng, còn Ứng Hoa Thông tiếp tục đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị lâu dài.

"Cuộc đời không chỉ cần độ dài mà còn cần độ dày", người vợ nói.

Về phần mình, Dụ Xuân xúc động chia sẻ rằng quãng đời còn lại anh sẽ sống thật tốt để không phụ tấm chân tình của vợ.