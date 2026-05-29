U100 vẫn tham gia chạy bộ 10km, vợ luôn ủng hộ, đồng hành. Ảnh: Ctvnews

Ở tuổi 96, khi nhiều người chọn cuộc sống nghỉ ngơi bên gia đình, ông Paget Blaza, người Canada, vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê chạy bộ và vừa hoàn thành cuộc đua 10km với thành tích 1 giờ 29 phút 15 giây, thông tin từ People.

Ông tham gia giải chạy từ thiện Sporting Life 10K lần thứ 26 diễn ra tại Toronto. Sự kiện thường niên này nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc ung thư và các bệnh hiểm nghèo.

Ông Paget cho biết, nguồn động lực lớn nhất theo ông suốt nhiều năm qua là lời dặn của người cha quá cố: “Con phải luôn tiếp tục tiến về phía trước”.

Theo ông, cha mình đã nhắc lại câu nói ấy cho đến tận những ngày cuối đời. Không chỉ là lời khuyên đơn thuần, đó còn trở thành triết lý sống giúp ông duy trì tinh thần tích cực và vượt qua những buổi tập luyện khắc nghiệt.

“Tôi nghĩ rằng khi mình luôn vận động, mình sẽ gắn kết hơn với cuộc sống xung quanh và điều đó giúp con người sống khỏe mạnh hơn”, ông nói.

Đồng hành phía sau thành tích của cụ ông là người vợ Susan Blaza. Bà cho biết bản thân luôn cảm thấy tự hào trước nghị lực và sự bền bỉ của chồng.

“Thật khó tin. Tôi rất tự hào về ông ấy. Tôi còn không thể chạy quanh một khu nhà chứ đừng nói đến 10km", bà chia sẻ.

Theo bà Susan, sau khi hoàn thành giải chạy năm ngoái, trên đường trở về nhà, chồng bà thậm chí còn hào hứng nói rằng ông có thể chạy thêm một lần nữa.

Bà cho biết, tuổi tác chưa bao giờ khiến ông Paget chùn bước. Mỗi ngày, ông đều tự tìm hiểu lịch tập, ghi chép quá trình luyện tập và đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Về phần mình, ông Paget khẳng định sự đồng hành của vợ là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp ông duy trì niềm đam mê chạy bộ suốt nhiều năm qua.

“Nếu không có bà xã, tôi sẽ không thể làm được điều này. Bà ấy luôn đồng hành cùng tôi trong mọi cuộc đua, từ việc chuẩn bị đồ đạc cho đến chăm sóc chế độ dinh dưỡng phù hợp", ông nói.

Ông Paget Blaza là một trong những người tham gia lớn tuổi nhất của giải chạy năm nay. Theo ban tổ chức, giải chạy Sporting Life 10K năm nay đã quyên góp được hơn 2,6 triệu USD nhằm mang lại niềm vui và sự hỗ trợ cho các bệnh nhi cùng gia đình của các em.