Ngày 26/3, TAND TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Công (SN 1979) và Lê Ngọc Huynh (SN 1990, cùng trú xã Xuyên Mộc, TPHCM) mỗi người 12 năm tù về tội Giết người.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Lê Xuân Bằng (SN 1987) bị tuyên phạt 10 năm tù, Đỗ Ngọc Châu (SN 1984) và Hồ Anh Phi (SN 1984) cùng bị phạt 9 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Hữu Luân (SN 2000, trú xã Xuyên Mộc) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Huynh là chồng cũ của chị Phan Thị Diễm M. (SN 1994) và cả hai có 1 con chung, nhưng đã ly hôn.

Khoảng 20h ngày 29/11/2023, khi Huynh tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng cùng Lê Hữu Luân và Nguyễn Văn Hiếu, thì chị M. đến đón con. Tại đây, giữa Huynh và chị M. xảy ra cãi nhau. Huynh dọa đánh chị M. nhưng được mọi người can ngăn.

Do bực tức, chị M. sau đó đã gọi điện thoại cho bạn trai là Nguyễn Công kể lại việc bị dọa đánh. Lúc này, Công đang nhậu cùng Lê Xuân Bằng, Đỗ Ngọc Châu, Hồ Anh Phi nên rủ nhau cầm hung khí đi tìm Huynh để “nói chuyện”.

Khi cả nhóm đến trước nhà Huynh, thấy Hiếu đang đi vệ sinh trước cổng nên Bằng dùng dao chém một nhát trúng lưng Hiếu, tiếp đó Phi cùng Công, Châu lao vào đánh Hiếu khiến nạn nhân bất tỉnh ngã xuống đường.

Thấy Hiếu bị đánh, Huynh cầm theo dao chạy ra “giải cứu” thì bị nhóm Huynh xông đến dùng hung khí đánh, chém nhiều nhát vào đầu. Sau đó, Huynh bỏ chạy vào nhà lấy một con dao khác đe dọa nhóm Công.

Khi nhóm của Công bỏ đi, Huynh cầm theo dao đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của Bằng gây thương tích; Luân cũng nhặt 2 khúc cây đuổi đánh nhưng không đánh trúng ai.

Kết quả giám định thương tích đối với Huynh là 16%, Hiếu 2% và Bằng 81%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng người khác.

Đối với bị cáo Luân, dù không đồng phạm với Huynh, song hành vi sử dụng gậy gỗ tham gia đánh nhau đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.