XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 11/8), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Đình Bá (34 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

2 người đánh nhau giữa phố, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Hùng (bên trái) và Mai Đình Bá (bên phải). Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h10 ngày 5/8, trước số nhà 194 đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, giữa Bá và Hùng xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, dẫn đến xô xát. Cả hai đã sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau, gây náo loạn khu vực.

Người dân nhanh chóng can ngăn và báo công an. Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, làm rõ danh tính và mời hai người liên quan làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 người đã thừa nhận hành vi.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng để được giải quyết kịp thời.