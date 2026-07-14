Năm 2025, Vietnam Airlines phục vụ khoảng 25,6 triệu lượt hành khách trên hơn 156.000 chuyến bay, với sự tham gia của đội ngũ nhân sự ở nhiều lĩnh vực, từ khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ đến điều hành và công nghệ.

Phía sau những hành trình trên không là đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản và làm việc theo những quy trình nghiêm ngặt.

Con người phía sau mỗi chuyến bay

Hàng không là ngành đặc thù, nơi mỗi chuyến bay là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều vị trí khác nhau. Phi công điều hành chuyến bay trong buồng lái; tiếp viên đảm bảo an toàn, phục vụ hành khách trong khoang; kỹ sư, nhân viên kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng tàu bay; trong khi lực lượng mặt đất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyến bay cất cánh đúng kế hoạch.

Phía sau những hành trình trên không là đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản và làm việc theo những quy trình nghiêm ngặt. Trung tâm Huấn luyện bay FTC phụ trách đào tạo phi công, từ chương trình cơ bản đến các khóa huấn luyện chuyển loại, nâng cao. Đoàn Tiếp viên đảm nhiệm công tác đào tạo, quản lý đội ngũ tiếp viên, cập nhật nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ trong quá trình khai thác.

Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS đảm nhận các dịch vụ phục vụ hành khách, hành lý và chuyến bay tại sân bay.

Tại mặt đất, Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay; Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS đảm nhận các dịch vụ phục vụ hành khách, hành lý và chuyến bay tại sân bay. Cùng với các đơn vị điều hành khai thác, thương mại, công nghệ và lực lượng hỗ trợ khác, mỗi bộ phận đều tham gia vào một công đoạn để chuyến bay được chuẩn bị, khai thác và hoàn tất an toàn.

Đặc thù nghề nghiệp với yêu cầu cao về chuyên môn, tính kỷ luật và trách nhiệm khiến đào tạo, phát triển nhân sự trở thành hoạt động được chú trọng trong ngành hàng không. Tại Vietnam Airlines, việc xây dựng môi trường làm việc, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động cũng được xem là một phần trong quá trình nâng cao năng lực khai thác.

Cùng với đào tạo và phát triển nghề nghiệp, Vietnam Airlines chú trọng cải thiện trải nghiệm làm việc thông qua các hoạt động gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số. Hãng đã triển khai hơn 100 đề án số hóa, từng bước đưa công nghệ vào nhiều hoạt động quản trị và vận hành.

Tại Vietnam Airlines, việc xây dựng môi trường làm việc, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động là một phần trong quá trình nâng cao năng lực khai thác.

Với người lao động, các nền tảng ứng dụng như VNA Discovery hỗ trợ xử lý công việc trên thiết bị di động, đăng ký nghỉ phép, cập nhật thông tin nội bộ, xem lịch bay và gửi ý kiến góp ý; SkyOffice góp phần hình thành môi trường làm việc số, tăng khả năng kết nối và phối hợp trong toàn hệ thống.

Trước những thay đổi nhanh của AI và công nghệ, việc số hóa môi trường làm việc cũng tạo điều kiện để đội ngũ tiếp cận công cụ mới, nâng khả năng thích ứng và chủ động hơn trong công việc.

Những nỗ lực này được Tạp chí HR Asia ghi nhận khi trao tặng Vietnam Airlines giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026).

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Trong hàng không, đội tàu bay và công nghệ là những nguồn lực quan trọng, nhưng để tạo nên chất lượng dịch vụ ổn định và sự tin cậy của hành khách, yếu tố quyết định vẫn là con người. Vietnam Airlines luôn chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bởi đây là yếu tố gắn trực tiếp với năng lực khai thác và sự phát triển lâu dài của Hãng”.

Đào tạo đội ngũ trong kỷ nguyên công nghệ

Trong ngành hàng không, đào tạo không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng mà còn là yêu cầu bắt buộc để duy trì năng lực chuyên môn và các tiêu chuẩn an toàn. Phi công phải thường xuyên huấn luyện, kiểm tra năng lực; tiếp viên được cập nhật kiến thức về an toàn, dịch vụ và xử lý tình huống; đội ngũ kỹ thuật, khai thác liên tục được đào tạo theo những yêu cầu mới của ngành.

Vietnam Airlines chú trọng cải thiện trải nghiệm làm việc thông qua các hoạt động gắn kết, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Năm 2025, Vietnam Airlines tổ chức đào tạo hơn 203.000 lượt học viên; trong đó 124.060 lượt nhân viên thuộc các lực lượng trực tiếp khai thác như phi công, tiếp viên, kỹ thuật tàu bay và khai thác mặt đất được đào tạo các nội dung về an toàn, an ninh theo yêu cầu IOSA.

Bên cạnh phát triển đội ngũ hiện hữu, Vietnam Airlines chú trọng xây dựng nguồn nhân lực kế cận thông qua hợp tác với các cơ sở đào tạo, kết nối nhà trường với doanh nghiệp và tạo cơ hội để thế hệ lao động trẻ tiếp cận môi trường hàng không thực tế.

Với Vietnam Airlines, đầu tư cho nguồn nhân lực là sự chuẩn bị quan trọng để duy trì chất lượng dịch vụ và hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trước năm 2030.

Giải thưởng HR Asia nối tiếp chuỗi ghi nhận Vietnam Airlines đạt được trong năm 2026 trên nhiều lĩnh vực. Hãng được AirlineRatings xếp trong Top 25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ tốt nhất thế giới; Brand Finance xếp trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam; đồng thời năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500.

Trong cuộc cạnh tranh mới của ngành hàng không, lợi thế không chỉ nằm ở quy mô đội bay hay công nghệ, mà còn ở khả năng xây dựng một tổ chức có con người đủ năng lực để vận hành, đổi mới và tạo ra giá trị. Với Vietnam Airlines, đầu tư cho nguồn nhân lực là sự chuẩn bị quan trọng để duy trì chất lượng dịch vụ và hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trước năm 2030.

(Nguồn: Vietnam Airlines)