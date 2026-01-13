Đột phá hạ tầng, định hình trục phát triển mới

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của ngành hàng không giai đoạn 2021–2025 là việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng sân bay, với tâm điểm là Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) – dự án hạ tầng hàng không quan trọng bậc nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.

Sân bay Long Thành được xây dựng theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4F, công suất thiết kế trên 100 triệu hành khách mỗi năm, hướng tới vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Ngày 19/12/2025, các hạng mục chính của dự án được khánh thành kỹ thuật và đón những chuyến bay đầu tiên, tạo nền tảng quan trọng cho việc khai thác thương mại từ năm 2026.

Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là điểm nhấn hạ tầng hàng không giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Nguyễn Huế.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) nổi lên như một cách tiếp cận quy hoạch mới theo mô hình “lưỡng dụng”, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Nằm tại trung tâm công nghiệp điện tử miền Bắc, Cảng hàng không Gia Bình được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không cho các mặt hàng giá trị cao như chip, linh kiện điện tử, qua đó chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với quy mô cấp 4F, công suất dự kiến 50 triệu hành khách mỗi năm và 4 đường băng, Gia Bình được xác định là mắt xích chiến lược trong quá trình tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, việc đầu tư sân bay Gia Bình là bước đi mang tính chiến lược, góp phần hình thành mô hình chùm cảng hàng không, mở rộng năng lực khai thác và tăng cường kết nối với các sân bay lân cận.

Song song với các dự án mới, hệ thống sân bay hiện hữu cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4/2025, nâng tổng công suất của sân bay lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Tại miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục được mở rộng nhà ga T2. Sau đầu tư, tổng diện tích sàn nhà ga tăng lên hơn 200.000m²; công suất khai thác nâng từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 18 triệu hành khách mỗi năm.

Bên cạnh đó, nhiều sân bay địa phương như Phú Quốc, Phú Bài, Vinh, Phan Thiết, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột… cũng được thúc đẩy đầu tư theo quy hoạch đến năm 2030, góp phần mở rộng mạng bay và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho các vùng, địa phương.

Đội tàu bay tăng nhanh, thị trường phục hồi ấn tượng

Cùng với đột phá về hạ tầng, đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Đến giữa năm 2025, tổng số máy bay khai thác đạt khoảng 254 chiếc, tăng đáng kể so với đầu nhiệm kỳ.

Giai đoạn 2021–2025, thị trường cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét và tăng trưởng ấn tượng của thị trường vận tải hàng không. Riêng năm 2025, toàn ngành vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước – mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong cơ cấu thị trường, khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%; sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22%. Thị trường nội địa vận chuyển 36,9 triệu lượt hành khách, tăng 8,4%, với mạng bay duy trì khoảng 55 đường bay, kết nối Hà Nội và TPHCM với 20 cảng hàng không trên cả nước.

Năm 2025 hàng không vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách. Ảnh: NIA

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam hiện khai thác 113 đường bay quốc tế, kết nối trực tiếp với nhiều trung tâm hàng không lớn tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Theo đánh giá, kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ công tác quản lý, điều hành. Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động điều phối khai thác, cấp phép bay, đồng thời hỗ trợ các hãng trong việc thuê và bổ sung tàu bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, qua đó bảo đảm năng lực vận chuyển và ổn định thị trường.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, năm 2026 được dự báo là năm hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới của ngành hàng không.

Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo cú hích quan trọng cho nhu cầu đi lại, du lịch và vận tải. Cùng với đó, Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) cùng các chính sách, quy định mới được ban hành sẽ hình thành hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho sự phát triển của thị trường.

Theo dự báo, năm 2026 ngành hàng không Việt Nam có thể đạt khoảng 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,6% và 9,3% so với năm 2025.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và tăng tốc các dự án nâng cao năng lực khai thác, các hãng hàng không sẽ được hỗ trợ bổ sung tàu bay, tăng tải trên các đường bay nội địa và quốc tế, đa dạng hóa hình thức thuê, mua tàu bay; đồng thời tăng cường năng lực bảo dưỡng trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.

Song song với đó, Cục sẽ thúc đẩy đàm phán, ký mới và sửa đổi các thỏa thuận hàng không quốc tế, mở rộng thị trường và tạo điều kiện khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Từ kỳ tích nhiệm kỳ đến mục tiêu 5.000km cao tốc Việc đưa tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên hơn 3.000km trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 cùng các kinh nghiệm đã có sẽ là động lực lớn để nước ta sớm hoàn thành mục tiêu 5.000km cao tốc vào năm 2030.