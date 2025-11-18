Một thanh niên mới 21 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não được đưa đến điều trị trong thời gian vàng may mắn được cứu sống. TS.BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM, cho biết bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá từ năm 16 tuổi, trung bình mỗi ngày hút từ 1-2 gói. Khi bác sĩ thông báo, bệnh nhân và gia đình đều sốc vì người này đang ở tuổi thanh niên.

Một trường hợp khác là nam thanh niên 31 tuổi ở Quảng Ninh. Anh có thể trạng to lớn, thừa cân, nhập Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu vì đau tức ngực trái âm ỉ. Anh cho biết có tiền sử hút thuốc lá 10 năm liên tục, mỗi ngày hút từ nửa bao đến 1 bao thuốc lá. Các xét nghiệm thăm dò tại viện phát hiện tình trạng đái tháo đường, men tim tăng nhẹ.

Các xét nghiệm cận lâm sàng khác lúc vào viện không phát hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim đặc hiệu. Tuy nhiên, 2 tiếng sau, bệnh nhân đau ngực, vã mồ hôi trở lại, huyết áp tụt 60/40mmgHg, nhịp tim chậm 39 lần/phút, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Anh T.T.T (34 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được. Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cứu sống, anh khai bản thân hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, nghĩa là đã được 20 năm. Trước khi vào viện cấp cứu, bệnh nhân cho rằng mình có tiền sử khỏe mạnh.

Hút thuốc lá là 1 trong 10 yếu tố hàng đầu gây đột quỵ. Ảnh: Minh An

Theo BS. Trần Chí Cường, trong 10 yếu tố hàng đầu gây đột quỵ, hút thuốc lá là yếu tố được các chuyên gia cảnh báo đầu tiên. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý, lạm dụng đồ uống có cồn, ít hoạt động thể lực, ô nhiễm không khí, chỉ số BMI cao, tăng cholesterol, tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn chức năng thận… cũng được “điểm danh” trong danh sách này.

Các chuyên gia chỉ ra, với những bệnh nhân hút thuốc đã có nhồi máu cơ tim, sau điều trị, nếu vẫn tiếp tục hút thuốc, mạch máu sẽ tái hẹp rất nhanh gây nhồi máu cơ tim. Đáng nói, lần tái phát nhồi máu cơ tim thứ 2 sẽ nặng hơn lần thứ nhất.

Để giảm nguy cơ tắc mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở người trẻ, cần có chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn mỡ và nội tạng động vật, ăn đủ rau quả, từ bỏ thói quen hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, tránh căng thẳng tâm lý, điều trị tốt các bệnh lý nếu có như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Những số liệu giật mình vì tác hại thuốc lá với sức khỏe tim mạch - Hút dưới 5 điếu thuốc/ngày cũng tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp. - Chỉ hút 1 điếu thuốc/ngày làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành lên 50%, tăng nguy cơ đột quỵ lên 25% so với người không hút thuốc. - Tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng gấp 6 lần ở nữ giới và gấp 3 lần ở nam giới hút từ 20 điếu thuốc/ngày so với người không hút thuốc. - Nguy cơ xơ vữa động mạch ở người hút thuốc cao hơn 50% so với người không hút thuốc. - Nguy cơ xơ vữa động mạch ở người hút thuốc thụ động tăng hơn 20% so với người không hút thuốc thụ động.

