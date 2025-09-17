Ngày 17/9, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ nhất, nhằm thúc đẩy môi trường y tế không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tại buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh nghiêm trọng như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá cướp đi 8 triệu sinh mạng toàn cầu mỗi năm, tương đương 22.000 người/ngày.

Tại Việt Nam, ước tính 84.500 ca tử vong/năm (hơn 230 người/ngày) do tác hại của thuốc lá, cùng hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng từ khói thuốc thụ động. Khói thuốc trong bệnh viện không chỉ vi phạm quy định mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng, đi ngược sứ mệnh chăm sóc sức khỏe.

Môi trường y tế không khói thuốc là yêu cầu bắt buộc, tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa nghề nghiệp. Đây là cam kết bảo vệ niềm tin, sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân, đồng thời xây dựng nếp sống chuyên nghiệp trong bệnh viện.

Giáo sư Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, cuộc thi là động lực để các cơ sở y tế nâng cao chất lượng quản trị, thể hiện sự tử tế trong phục vụ. Cuộc thi sẽ tìm kiếm, tôn vinh và nhân rộng các mô hình “bệnh viện thân thiện không khói thuốc”, những “khuôn viên xanh” an toàn, cùng những câu chuyện đổi thay từ bệnh nhân và nhân viên y tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho biết đến nay nhiều cơ sở y tế đã thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc, gắn biển báo và tuyên truyền về tác hại thuốc lá.

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại cơ sở y tế giảm từ 23,6% (2010) xuống 21,3% (2023). Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn bỏ thuốc tăng từ 40,5% (2015) lên 90% (2023).

Hút thuốc lá gây ra gánh nặng y tế lớn.

Theo ông Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Đồng Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ ghi nhận các đơn vị tuân thủ quy định mà còn kiến tạo văn hóa không khói thuốc. Mục tiêu là phát hiện và lan tỏa những mô hình hiệu quả, nơi ý thức không khói thuốc thấm sâu vào mọi hoạt động.

Cuộc thi dành cho các cơ sở y tế trên toàn quốc, với quy trình chấm điểm chặt chẽ qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, gồm ba phần: trắc nghiệm, hồ sơ và video. Ban tổ chức thiết kế thêm phần bình chọn trực tuyến để cộng đồng, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham gia đánh giá. Hội đồng Giám khảo, gồm các chuyên gia đầu ngành, sẽ khảo sát thực tế nếu cần, đảm bảo giải thưởng được trao xứng đáng.

Cuộc thi là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường y tế an toàn, chuyên nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức không khói thuốc.