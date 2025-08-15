Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa có văn bản gửi tới UBND TPHCM, Sở NN&MT thành phố chỉ vài giờ trước thời điểm áp dụng khung giờ tiếp nhận rác mới.

Văn bản được ký ngày 15/8, bởi ông Dương David Trung, Tổng Giám đốc VWS – Chủ đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (KLH).

Theo đó, Công ty VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác cho TPHCM đến ngày 30/11/2025 để thành phố có thời gian làm việc với công ty và sắp xếp bố trí an toàn hệ thống thu gom, vận chuyển rác. Hiện tại, công tác tiếp nhận rác vào ca đêm cho ngày 15/8/2025 tại KLH đã được VWS chuẩn bị sẵn sàng.

Động thái này nhằm để hoạt động thu gom, vận chuyển, giao và tiếp nhận rác tại địa phương không bị ứ đọng cũng như không gây khó khăn, ô nhiễm cho những khu xử lý rác khác do quá trình tiếp nhận gấp rút, gây quá tải do chưa chuẩn bị trước.

Một bãi rác tự phát tại TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cũng trong văn bản trên, VWS cho biết, sẽ bắt đầu chuyển đổi thời gian tiếp nhận rác vào ban đêm (từ 18h đến 6h sáng), từ ngày 1/12/2025.

Phía doanh nghiệp cũng đề nghị thành phố thanh toán đều đặn tiền xử lý rác hàng tháng cho VWS đúng theo quy định tại hợp đồng giao nhận, xử lý chất thải rắn hai bên đã ký kết. Đồng thời, VWS đề nghị thành phố và Sở NN&MT sắp xếp, triển khai thực hiện đúng theo lịch đề xuất của đơn vị nhằm tránh tình trạng này kéo dài, thành phố sẽ phải thanh toán cho doanh nghiệp những khoản chi phí phát sinh do vận hành xuyên suốt 24/24h.

Ngoài các nội dung trên, Chủ đầu tư Khu Liên hợp xử ký chất thải Đa Phước còn giải thích thêm nội dung có liên quan về thoả thuận xử lý rác thải với TPHCM thời gian qua.

Cụ thể, KLH bắt đầu vận hành từ 01/11/2007 và chỉ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h. Tuy nhiên, từ thời điểm ngày 31/11/2024, công ty được thành phố giao thêm khối lượng rác.

Trước đây, khi khối lượng rác thành phố giao đến KLH khoảng dưới 4.000 tấn/ngày đêm, VWS chỉ hoạt động 1 ca 12 tiếng. Sau đó, thành phố giao thêm cho KLH tổng khối lượng rác trên 5.000 tấn/ngày đêm. Do vậy, KLH đã phải mở cửa 24h/24h để tiếp nhận, xử lý nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông và để các xe vận chuyển rác có thể quay đầu 2 hoặc 3 chuyến trong ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM đã giảm khối lượng rác giao đến KLH còn khoảng 4.000 tấn/ngày đêm và không thanh toán tiền xử lý rác cho VWS.

“Hai việc này đã tạo gánh nặng cho công ty khi phải mở cửa 24h/24h. Chi phí vận hành cao cho khối lượng rác ít, và không được thanh toán tiền xử lý rác, làm cho công ty gặp áp lực về tài chính không thể gồng gánh thêm”, văn bản nêu.

Trước vấn đề trên, từ tháng 5/2025 tới ngày 10/7/2025, VWS đã gửi 4 văn bản thông báo cho thành phố và Sở NN&MT về việc thay đổi thời gian tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước để cơ quan chức năng có thời gian chuẩn bị trước.

Vào ngày 10/7, VWS có văn bản thông báo sẽ chỉ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h sáng, bắt đầu từ ngày 15/8.

Tới ngày 14/8, Sở NN&MT TPHCM có văn bản khẩn đề nghị Công ty VWS lùi thời hạn tiếp nhận rác theo khung giờ mới đến ngày 1/10. Trong thời gian này, Sở sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao rác. Sở đề nghị Công ty VWS cùng phối hợp với thành phố thực hiện để đảm bảo an ninh đô thị.

Theo ước tính, hiện khối lượng rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố phát sinh trung bình vào khoảng 13.000 tấn/ngày. Trong đó, chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, xử lý bằng hình thức tái chế là khoảng 3.000 tấn/ngày; khối lượng rác còn lại được thu gom vận chuyển về các nhà máy xử lý tại thành phố.