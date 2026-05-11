Sáng 11/5, đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các địa danh lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Tham gia đoàn có ông Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng; ông Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Đoàn Hồng Phong, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong sự xúc động và thành kính, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, thỉnh chuông và dâng hương tưởng niệm hơn 20.000 anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ kiên trung của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn cùng những người con từ khắp mọi miền đất nước đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết chiến đấu và chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Đến dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước Đài tưởng niệm trung tâm. Nơi đây, cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972 đã trở thành một khúc tráng ca bất tử. Máu xương của hàng ngàn chiến sĩ đã hòa vào lòng đất Thành Cổ, tạc nên tượng đài vĩnh cửu về lòng yêu nước và ý chí "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Ông Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo thắp hương tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Trước đó, vào ngày 10/5, trong hành trình về nguồn, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Trị.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả hoa tri ân trên sông Thạch Hãn

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt đoàn công tác gửi lời tri ân sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ông Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ông khẳng định những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn là nền tảng để đất nước có được hòa bình, ổn định và phát triển như hôm nay.

Ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã trở thành nét đẹp bền vững trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi người có công của tỉnh Quảng Trị

Ông cũng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với công tác chăm sóc người có công, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Dịp này, đoàn công tác đã trao quà cho 16 người có công đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Trị và thân nhân của 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm với thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công của tỉnh Quảng Trị

Đoàn cũng thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm; đồng thời khảo sát cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc, điều dưỡng tại đây.

Mỗi năm, Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Trị đón tiếp, chăm sóc khoảng 4.500 người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh.

Ngày 4/6/2020, khi đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo: “Tất cả các bia liệt sĩ còn ghi là vô danh đều phải khắc lại tên mới là liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.