Ngày 9/5, đoàn do ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn tới Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có ông Trần Hồng Hà - nguyên Phó Thủ tướng, ông Đào Ngọc Dung - nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đoàn Hồng Phong - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong không khí thành kính tại quê hương Bác, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến về nguồn cũng là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chiều cùng ngày, đoàn đã tới thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là đạo lý, nét đẹp văn hóa “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đồng thời là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ các thương binh nặng đang điều trị tại trung tâm, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ông biểu dương đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trung tâm đã tận tụy với công việc đặc thù nhiều khó khăn.

Thương binh Phạm Trọng Song xúc động khi gặp lại nguyên Bộ trưởng Bộ Dân Tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, người nhiều năm giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, tinh thần lạc quan; là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ noi theo.

Dịp này, đoàn đã trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và gửi tặng 102 suất quà tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng.

Tiếp nối hành trình tri ân, sáng 10/5, đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước, các đại biểu thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Nhân dịp này, đoàn cũng trao 10 suất quà tới thân nhân liệt sĩ thanh niên xung phong và 4 suất quà cho các anh hùng lực lượng vũ trang, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, nghĩa tình trong những ngày tháng Năm đầy xúc động. Tổng giá trị quà là 73,5 triệu đồng.

Hoạt động tri ân về nguồn của đoàn nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mỗi điểm dừng chân không chỉ là một hành trình địa lý, mà còn là hành trình trở về với những giá trị cội nguồn, nơi ghi dấu những hy sinh và đóng góp thầm lặng của các thế hệ đi trước.

