Ngày 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai cho biết, đoàn công tác của Sở đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định nhiều nguyên nhân khiến khu dân cư ven sông Buông, phường Phước Tân xảy ra ngập lụt.

Khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị ngập. Ảnh: Hoàng Anh

Theo nhận định ban đầu, những ngày qua, mưa lớn tại khu vực thượng nguồn và địa phương khiến nước tập trung đổ về nhanh với lưu lượng lớn, trong khi khả năng tiêu thoát không kịp, làm mực nước sông Buông dâng cao và tràn vào khu dân cư.

Qua khảo sát, dòng sông có nhiều đoạn quanh co, lòng sông xuất hiện cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, làm hạn chế dòng chảy.

Đáng chú ý, tại tổ 9A1, khu phố Hương Phước, có cầu sắt tạm phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Công trình này làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy, cản trở việc tiêu thoát khi nước từ thượng nguồn đổ về lớn.

Hầm chui cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai) bị ngập. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài ra, cống thoát nước qua tuyến cao tốc tại khu vực này được xác định đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn cho việc thoát nước từ khu dân cư ra hạ lưu sông Buông.

Khơi thông các tuyến mương tiêu

Trước tình trạng trên, địa phương kiến nghị khơi thông các tuyến mương tiêu tại khu vực thấp trũng tiếp giáp cao tốc, tạo điều kiện để nước thoát nhanh ra sông Buông. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh hướng dòng chảy qua cống dưới cao tốc theo hướng thuận dòng, hạn chế các đoạn gấp khúc.

Phường Phước Tân cũng kiến nghị đơn vị thi công tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, nạo vét đất đá ở lòng sông Buông cả khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu để khơi thông dòng chảy.

Sở NN&MT yêu cầu phường Phước Tân tiếp tục rà soát các khu vực còn ngập, bố trí máy móc khơi thông mương tiêu, tăng khả năng thoát nước. Về lâu dài, phường Phước Tân cần đánh giá tổng thể các khu vực thường xuyên ngập, xác định hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân (áo xanh), cùng các đơn vị khảo sát tình hình ngập lụt ven sông Buông. Ảnh: Hoàng Anh

Như VietNamNet đưa tin, từ ngày 9-11/9, mưa lớn tại phường Phước Tân và thượng nguồn sông Buông gây ngập cục bộ ở khu phố Hương Phước, có nơi ngập sâu hơn 1,5m.

Theo UBND phường Phước Tân, nước lũ tràn qua nhiều tuyến đường, khu dân cư ảnh hưởng hơn 420 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu. Địa phương đang tổng hợp thiệt hại, kiến nghị UBND TP Đồng Nai đầu tư cải tạo, nâng khả năng tiêu thoát nước sông Buông hạn chế ngập úng.