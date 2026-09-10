Chiều 10/9, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (TP Đồng Nai) bị ngập sâu do nước sông Buông dâng cao. Nước chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu dân cư này nằm cạnh tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vừa hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 15h, nước từ sông Buông đổ về nhanh, dâng cao và tràn vào nhiều tuyến đường trong khu dân cư khu phố Hương Phước. Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Có đoạn nước ngập hơn 0,5m. Dòng nước chảy mạnh khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Trong lúc nước tiếp tục dâng, lực lượng dân quân cùng chính quyền khu phố Hương Phước tất bật hỗ trợ người dân ngăn nước tràn vào nhà, kê cao và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo một số người dân địa phương, tình trạng ngập tại khu vực này thường xảy ra hằng năm, nhất là sau những trận mưa lớn khi nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về. Khi nhận được cảnh báo, nhiều người chủ động trở về nhà sớm, mua sẵn thức ăn và nhu yếu phẩm để hạn chế ra ngoài lúc đường ngập.

Nước dâng sâu khiến nhiều người phải gửi xe máy ở khu vực cao ráo, sau đó xắn quần lội bộ qua dòng nước để về nhà.

Bà Thanh (75 tuổi), một người dân ở khu phố Hương Phước, bì bõm khiêng từng bao tải cát đặt trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào.

“Con cháu đi làm hết, tôi ở nhà một mình. Năm nào cũng vậy, nước cứ đổ về bất chợt, chẳng biết khi nào nước lên cao”, bà Thanh nói.

Đáng chú ý, khu vực hầm chui cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng bị ngập sâu. Một số học sinh phải lội qua dòng nước trên đường về nhà.

Anh Hải, người dân khu phố Hương Phước, cho biết tình trạng ngập tại đây không phải mới xuất hiện mà thường xảy ra mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về.

“Năm nay, người dân lo ngại nhất là khu vực hầm chui cao tốc. Mỗi khi mưa lớn, nước đổ về nhanh, trong khi khu vực hầm chui thấp nên rất dễ xảy ra ngập cục bộ”, anh Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng khu phố Hương Phước, cho biết nước sông Buông vẫn tiếp tục dâng, khiến nhiều khu vực thấp trũng có nguy cơ bị ngập. Chính quyền khu phố đang rà soát, thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ, xử lý khi cần thiết.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Đồng Nai cảnh báo, trong những giờ tới, mưa lớn liên tục trên địa bàn có thể gây ngập lụt, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và sụt lún đất ở một số địa phương.