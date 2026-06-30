Ngày 30/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin về quá trình tìm kiếm và nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích.

Thi thể bé trai được phát hiện cạnh bờ suối thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: LN

Trước đó, sáng 25/6, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu bé mất tích, Công an xã Yên Thổ đã khẩn trương tổ chức xác minh, báo cáo Công an tỉnh, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định cháu bé mất tích khi cùng người dì đi chăn bò tại khu vực rừng. Từ đó, lực lượng chức năng điều chỉnh phương án, mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các khu vực rừng, nương rẫy, khe suối và địa bàn giáp ranh.

Trong 5 ngày liên tục (từ ngày 25 - 29/6), lực lượng công an, quân sự, cán bộ, công chức địa phương, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo nhân dân đã chia thành nhiều tổ, nhiều mũi tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, vượt qua điều kiện địa hình hiểm trở với quyết tâm sớm tìm thấy cháu bé.

Đến khoảng 14h30 phút ngày 29/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể cháu Đ.K.T. tại đoạn suối thuộc thôn Bản Loòng, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháu bé tử vong do đuối nước.

Công an xã Yên Thổ đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng và nhân dân tỏa ra nhiều hướng tìm cháu bé mất tích. Ảnh: LN

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm. Ảnh: LN

Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: LN