Tối 28/6, Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Cháu Tâm mất tích vào khoảng 17h30 ngày 24/6, khi đi chăn bò cùng dì.

Cháu bé bị mất tích. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục; mỗi ngày huy động hơn 80 người, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm.

Theo Thiếu tá Hùng, khu vực gia đình cháu Tâm sinh sống nằm sâu trong rừng, địa hình rộng và phức tạp. Từ trung tâm xã vào khu vực này khoảng 8-9km, trong đó phải đi xe máy khoảng 5-6km, sau đó tiếp tục đi bộ thêm khoảng 3km mới đến nơi. Do địa bàn hẻo lánh, sóng điện thoại yếu nên công tác liên lạc, phối hợp tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Lực lượng đang mở rộng tìm kiếm trong bán kính khoảng 3km tính từ nhà cháu bé. Khu vực này cách xa biên giới, chỉ có một tuyến đường độc đạo, nếu người lạ đi vào thường sẽ bị phát hiện”, Thiếu tá Hùng cho biết.

Trước đó, Công an xã Yên Thổ phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Theo thông báo, cháu Tâm sinh ngày 14/9/2024, cao khoảng 50cm. Thời điểm mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Công an xã Yên Thổ đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu Đặng Khánh Tâm, thông báo cho cơ quan công an qua Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ, số điện thoại 0387.818.288.