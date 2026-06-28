Sáng 28/6, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Đến nay, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích của cháu.

Theo thông báo, cháu Đặng Khánh Tâm sinh ngày 14/9/2024, cao khoảng 50 cm. Khi mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Đặc điểm nhận dạng bé trai Đặng Khánh Tâm. Ảnh: YT

Công an xã Yên Thổ đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu Đặng Khánh Tâm, khẩn trương thông báo cho cơ quan công an qua Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ, theo số điện thoại 0387.818.288.