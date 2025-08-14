Ngày 13/8, thông tin cựu Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 Kseniya Alexandrova qua đời ở tuổi 31 khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối.

Theo kênh truyền hình BAZA, Kseniya trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau hơn 1 tháng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông ở vùng Tver. Vụ việc xảy ra vào tháng 7, khi xe chở cô bất ngờ đâm vào một con nai sừng tấm băng qua đường, khiến kính chắn gió vỡ tung. Ngồi ở ghế phụ, Kseniya bị chấn thương nặng vùng đầu và được chuyển khẩn cấp đến Viện Nghiên cứu Cấp cứu Sklifosovsky. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô qua đời ngày 12/8.

Nhan sắc xinh đẹp của Kseniya Alexandrova.

Bi kịch xảy ra khi Kseniya vừa bước sang một chương mới của cuộc đời. Tháng 3 năm nay, cô kết hôn với Ilya - người bạn đời cô quen trong một khóa học tâm lý trị liệu.

Trong các cuộc phỏng vấn, Kseniya từng chia sẻ mong muốn một lễ cưới “đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu, nơi mọi người cảm thấy ấm áp và gần gũi”. Với cô: “Điều quan trọng không phải hoàn hảo từng chi tiết mà là giữ tâm hồn bình yên và tận hưởng từng khoảnh khắc bên người mình yêu”.

Hình ảnh trong lễ cưới của Kseniya.

Sinh năm 1994 tại Moscow, Kseniya tốt nghiệp ngành Tài chính và Tín dụng tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov năm 2016, hoàn thành khóa học tại Trường Điện ảnh và Truyền hình Ostankino năm 2020 và tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow năm 2022.

Ngoài vai trò người mẫu và MC, cô còn là nhà tâm lý học, chuyên gia trị liệu. Trong lĩnh vực sắc đẹp, Kseniya giành ngôi Á hậu 1 Miss Russia 2017 và đại diện Nga tại Miss Universe cùng năm.

Nguồn: BAZA

Ảnh, Video: IGNV