Theo chia sẻ từ ông Joshua Hottle, cha của nữ diễn viên, Kaylee gặp tai nạn khi đang di chuyển và đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đưa đi cấp cứu ngày 21/7. Ông Joshua đã đăng tải một video xúc động bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ trên trang cá nhân để thông báo tin buồn đến người hâm mộ. Ông đang trên chuyến bay từ Texas đến Maryland để nhận thi thể cô con gái khiếm thính.

Ngày 22/7, Văn phòng Giám định Y khoa Bang Maryland đã chính thức xác nhận nguyên nhân tử vong của Kaylee Hottle là do đa chấn thương nghiêm trọng từ lực tác động mạnh, đồng thời kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Theo báo cáo sơ bộ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Frederick, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 2h52' sáng 21/7 trên đoạn đường 11400 thuộc đường Windsor, thị trấn Ijamsville, bang Maryland. Chiếc xe Honda Accord đời 1995 chở nữ diễn viên Godzilla vs. Kong khi đang lưu thông trên đoạn đường hai làn đã bất ngờ mất lái, lệch khỏi phần đường bên phải và đâm vào cống thoát nước. Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn chính là việc điều khiển quá tốc độ.

Hình ảnh chiếc ô tô sau bị tai nạn. Ảnh: TMZ

Kaylee Hottle sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 thế hệ là người khiếm thính. Cơ duyên nghệ thuật đến với cô một cách tình cờ vào năm 2017 sau khi xuất hiện trong một đoạn quảng cáo cho ứng dụng dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu Convo. Đến năm 2021, cô chính thức chạm ngõ Hollywood với vai diễn ra mắt trong Godzilla vs. Kong, sánh vai cùng dàn diễn viên tên tuổi. Nhân vật Jia do cô thể hiện nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả thế giới, trở thành chiếc cầu nối cảm xúc đặc biệt giữa King Kong và loài người.

Năm 2024, Kaylee tiếp tục tái xuất ấn tượng trong phần tiếp theo Godzilla x Kong: The New Empire. Bên cạnh sự nghiệp gắn liền với "Vũ trụ Quái thú" (MonsterVerse), cô còn từng tham gia 1 tập phim truyền hình Magnum P.I. (2021) và vinh dự nhận được đề cử Giải thưởng Saturn cho Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong phim điện ảnh vào năm 2024.

Sự ra đi đột ngột của một tài năng trẻ đầy triển vọng ở tuổi 19 là tổn thất toàn diện đối với nền điện ảnh thế giới, đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng nghiệp cùng cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.