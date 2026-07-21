Ngày 21/7, Page Six đưa tin nữ diễn viên Kaylee Hottle đã qua đời ở tuổi 19 sau một vụ tai nạn giao thông.

Thông tin được cha cô, ông Joshua Hottle xác nhận trong buổi phát trực tiếp kéo dài 23 phút bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Theo chia sẻ của ông, Kaylee gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gia đình sau đó nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo nữ diễn viên đã ngừng tim trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông cho biết đang trên đường đến bang Maryland để nhận thi thể con gái.

Nữ diễn viên khiếm thính Kaylee Hottle.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Kaylee Hottle sinh năm 2007, là diễn viên khiếm thính người Mỹ. Cô được đông đảo khán giả biết đến với vai Jia - cô bé mồ côi khiếm thính có mối liên kết đặc biệt với Kong trong Godzilla vs. Kong (2021).

Năm 2024, Kaylee tiếp tục trở lại với vai diễn này trong Godzilla x Kong: The New Empire và nhận nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Nhân vật của Kaylee trong "Godzilla vs. Kong".

Theo IMDb, cô cũng đang tham gia dự án điện ảnh mới What Doesn't Kill Us, hiện vẫn trong giai đoạn tiền sản xuất.

Sự ra đi đột ngột của Kaylee Hottle khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Hiện gia đình chưa công bố thông tin về tang lễ.

Kaylee trong "Godzilla vs. Kong ":