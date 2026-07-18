Brenda Fricker trong phim "Ở nhà một mình 2". Ảnh: EVERETT COLLECTION

Brenda Fricker, nữ diễn viên Ireland đầu tiên vinh dự giành giải Oscar danh giá, đã qua đời ở tuổi 81 tại Dublin (Ireland) sau thời gian lâm bệnh. Người đại diện của bà, ông Phil Belfield, cùng các đồng nghiệp lâu năm trong loạt phim truyền hình Casualty như Derek Thompson và Cathy Shipton đều bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc, ca ngợi Brenda Fricker là một tài năng xuất chúng, dũng cảm và có trái tim chân thành nhất mà họ từng hợp tác.

Đối với đông đảo khán giả toàn cầu, Brenda Fricker được yêu mến nhất qua vai diễn "bác nuôi chim bồ câu" vô gia cư tốt bụng trong bộ phim kinh điển Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2: Lạc lối ở New York, 1992). Tình bạn xúc động giữa bà và cậu bé Kevin tại Công viên Trung tâm đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1945 lại gắn liền với giải Oscar năm 1990 cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai người mẹ kiên cường trong phim My Left Foot (1989), đóng cùng tài tử Daniel Day-Lewis. Thành tích lịch sử này đưa Brenda Fricker trở thành biểu tượng điện ảnh quê nhà, dù sau đó bà từng hóm hỉnh chia sẻ về "lời nguyền Oscar" khi giải thưởng vô tình khiến mình bị đóng khung vào các vai người mẹ.

Brenda Fricker nhận giải Oscar năm 1990. Ảnh: NBC

Đằng sau ánh hào quang màn ảnh, cuộc đời của nữ diễn viên gạo cội là một chuỗi thăng trầm giông bão với những tổn thương sâu sắc từ tuổi thơ bị bạo hành và những biến cố tinh thần, điều đã được bà dũng cảm hé lộ trong cuốn hồi ký cá nhân. Dẫu vậy, Brenda Fricker vẫn luôn trân trọng những ngày tháng tuổi trẻ tự do và xem sự nghiệp diễn xuất như những "tai nạn hạnh phúc". Sự ra đi của Brenda Fricker khép lại cuộc đời của một huyền thoại đầy bản lĩnh và lòng nhân ái.

Brenda Fricker trong trích đoạn phim "Ở nhà một mình 2":

Vy Uyên - Theo Deadline