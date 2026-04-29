Ngày 29/4, Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến 62 người tại xã Diễn Châu phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Kết quả xét nghiệm 7 mẫu bệnh phẩm cho thấy có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm: pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn này.

Theo nhận định ban đầu, nguồn lây nhiễm chính có thể từ pate và thịt nướng, sau đó xảy ra lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Y tế Nghệ An

Sau khi có kết quả, Sở Y tế Nghệ An đã đề nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh liên quan theo quy định.

Trước đó, từ ngày 17/4, nhiều người dân tại xã Diễn Châu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt và phải nhập viện. Phần lớn bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại hai cơ sở gồm Quỳnh Bakery (khối 4) và tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp thăm hỏi bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An làm rõ và xử lý vụ việc.

Đến nay, toàn bộ các bệnh nhân đã được xuất viện.