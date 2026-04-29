Ngày 29/4, Sở Y tế TPHCM thông tin, Bệnh viện Nhân dân 115 đã được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (tức cơ sở Bệnh viện Quận 10 cũ trước đây), nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng đến xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ.

Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế thành phố sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân.

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm điều trị đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm.

Vì vậy, việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi.

Bệnh viện Nhân dân 115 đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế. Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời, sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Theo đề xuất của bệnh viện, cơ sở mới sẽ được khai thác theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2026-2030): Trong thời gian xây dựng khu điều trị chuyên sâu 500 giường, cơ sở Hòa Hưng sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp; đồng thời triển khai hệ thống cận lâm sàng chuyên khoa như MRI, điện cơ, điện não, X-quang, siêu âm… Nơi đây sẽ tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất khoảng 150- 200 lượt/ngày.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi): Cơ sở Hòa Hưng sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400-500 lượt khám mỗi ngày

Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là một trong những trung tâm điều trị đột quỵ lớn nhất cả nước, mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu phục hồi chức năng sau xuất viện là rất lớn.

Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ: cấp cứu nhanh - điều trị chuyên sâu - phục hồi chức năng sớm - chăm sóc liên tục - tái hòa nhập cộng đồng.

