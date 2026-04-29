Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cứu sống một trường hợp bị rắn cạp nia cắn với diễn biến rất nặng. Đây là ca bệnh nguy kịch, tiến triển nhanh, đòi hỏi xử trí khẩn trương và phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ.

Cụ thể, khoảng 8h sáng 19/4, trong lúc đi bắt cá, người đàn ông bị rắn cạp nia (khoang đen - trắng) cắn vào cẳng tay phải. Sau khi bị cắn, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, hoa mắt, chóng mặt và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh còn tỉnh táo, chưa ghi nhận yếu liệt cơ, các chỉ số huyết động ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút, tình trạng diễn biến xấu nhanh chóng: Bệnh nhân giảm ý thức, suy hô hấp, sụp mi hai bên, liệt cơ vận nhãn, nuốt khó, há miệng hạn chế và yếu cơ tứ chi (cơ lực chỉ còn 1/5).

Bệnh nhân được lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt ống nội khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và tiến hành lọc máu hấp phụ nhằm loại bỏ độc tố.

Sau 3 lần lọc máu hấp phụ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ý thức dần hồi phục, sức cơ tăng lên. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, cơ lực trở lại bình thường, tự thở tốt và huyết động ổn định, dự kiến sớm xuất viện.

BSCKII Ngọc Văn Lơ, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc cho biết, rắn độc cắn là một cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí đúng và kịp thời. Trong đó, rắn cạp nia thuộc nhóm rắn có độc tính thần kinh rất mạnh, gây liệt cơ tiến triển nhanh, dễ dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Vì vậy, việc cấp cứu và hồi sức đóng vai trò quyết định trong tiên lượng người bệnh. Đối với trường hợp này, nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao do suy hô hấp tiến triển nhanh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn hoặc nghi ngờ rắn độc cắn, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân tuyệt đối không tự ý xử trí bằng các biện pháp dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá. Đồng thời, nạn nhân cần hạn chế vận động để làm chậm quá trình lan truyền nọc độc trong cơ thể.