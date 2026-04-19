Ngày 18/4, trên địa bàn xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) ghi nhận hơn 20 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng điển hình như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các bệnh nhân, bảo đảm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cũng cần được triển khai sớm.

Bên cạnh đó, địa phương được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự. Công tác quản lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần được siết chặt, nâng cao trách nhiệm của cả người quản lý, người kinh doanh và người tiêu dùng.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế liên quan đến phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin, báo cáo nhanh theo quy định và sớm công bố kết quả điều tra để ổn định dư luận.