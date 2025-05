Thomas Sheridan, 35 tuổi, sống tại thành phố Liverpool (Anh), mắc chứng rối loạn ăn uống hiếm gặp. Từ khi hơn 1 tuổi, anh chưa từng ăn rau củ quả hay thịt.

Chế độ ăn của anh chỉ xoay quanh bánh mì trắng nướng với bơ, ngũ cốc và kẹo dẻo. Thomas cho biết anh luôn cảm thấy buồn nôn nếu cố ăn bất kỳ thực phẩm nào khác ngoài những món quen thuộc.

Theo New York Post, tình trạng của Thomas bắt đầu khi anh còn rất nhỏ. Mặc dù lúc mới sinh khỏe mạnh và phát triển bình thường nhưng đến khoảng 18 tháng tuổi, Thomas đột nhiên từ chối ăn nhiều món. Bố mẹ đã đưa anh đi khám, phần lớn các bác sĩ chỉ cho rằng anh là đứa trẻ kén ăn, thậm chí có người khuyên nên để anh đói cho đến khi chịu ăn. Từ đó đến nay, Thomas vẫn chỉ có thể dùng một số món nhất định, mọi nỗ lực để thử món mới đều dẫn đến cảm giác buồn nôn và nôn.

Thomas chỉ có thể ăn bánh mì, ngũ cốc, kẹo dẻo. Ảnh: NYP

Khi Thomas còn đi học, bố mẹ thường cho anh về nhà để tránh những bữa ăn tập thể. Đến khi trưởng thành, việc mắc chứng rối loạn này mới thực sự khiến anh cảm thấy bị cô lập. Các buổi tụ tập bạn bè thường xoay quanh chuyện ăn uống nên anh không thể tham gia. Một lần, anh thử ăn bánh mì kẹp trứng và xúc xích, nhưng chỉ cần đưa trứng vào miệng, anh đã nôn ngay lập tức.

Sức khỏe bất ổn khiến Thomas không thể đi làm. Trong công việc gần nhất kéo dài 10 ngày, anh giảm tới 10kg vì không thể ăn uống đầy đủ vào giờ nghỉ. Hiện anh sống nhờ trợ cấp xã hội và gặp khó khăn trong việc chi trả cho thực phẩm mình có thể sử dụng, như bánh mì hoặc ngũ cốc. Anh cũng được kê thực phẩm bổ sung để bù lại lượng vitamin và khoáng chất thiếu hụt.

Mãi tới năm 2023, các bác sĩ mới xác định Thomas mắc ARFID, khi anh 33 tuổi. Đây là chứng rối loạn ăn uống khác biệt so với những dạng phổ biến khác. Người mắc chứng ARFID không sợ tăng cân mà thường tránh một số thực phẩm do ám ảnh về kết cấu, mùi vị hoặc cảm giác trong miệng. Rối loạn này chỉ mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận trong vài năm gần đây.

Thomas từng thử trị liệu tâm lý, dùng thuốc chống trầm cảm nhưng không đạt lại cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, Thomas cố gắng gây quỹ 8.000 USD để chi trả cho liệu pháp thôi miên tư nhân. Anh hy vọng phương pháp này sẽ giúp mình vượt qua nỗi sợ ăn uống, để có thể lần đầu tiên trong đời ngồi ăn một bữa bình thường cùng gia đình. Anh tâm sự: "Tôi không thực sự sống, tôi chỉ đang tồn tại. Tôi chỉ mong được sống như bao người khác”.