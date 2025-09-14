3 đối tượng bị cơ quan công an triệu tập bao gồm: Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú xã Tam Dương Bắc), Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc, cùng tỉnh Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi, trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Nguyễn Hữu Thành, đối tượng chính trong vụ việc. Ảnh: CACC

Trong đó, Nguyễn Hữu Thành được xác định là đối tượng chính trong vụ cố ý gây thương tích. Hiện Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thành.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera ghi lại xảy ra ở xã Tam Đảo, khi 3 người đàn ông xông vào một nhà dân. Lúc này, trong nhà chỉ có một phụ nữ ở phòng khách, một đối tượng liền đấm vào mặt khiến người này ngã ra sàn. Ngay sau đó, đối tượng đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 11/9, chị L.T.D. đang ở nhà tại thôn Núc Thượng (xã Tam Đảo) đã bị 3 đối tượng trên hành hung, gây chấn thương vùng đầu.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 13/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Răng - Hàm - Mặt của bệnh viện.

Theo Công an xã Tam Đảo, nguyên nhân ban đầu khiến 3 đối tượng hành hung chị D. là do Hoàng Văn B. (46 tuổi) - chồng chị D. có vay tiền của Nguyễn Hữu Thành. Tối 11/9, Thành cùng với Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh B. nhưng đã hành hung người vợ gây thương tích.