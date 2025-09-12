Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi bà này bị tố hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng.

Vụ việc xuất phát từ tranh chấp dịch vụ niềng răng, khi khách hàng phản ánh chất lượng kém và đến tận nơi để khiếu nại thì xảy ra xô xát. Nạn nhân cho biết đã bị thương tích, mất tài sản gồm điện thoại và mắt kính. Hiện hồ sơ đang tiếp tục được củng cố để xử lý theo quy định.

Trước diễn biến vụ việc, nhiều người quan tâm bà Chinh có thể phải đối mặt với những tội danh và mức án nào. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, với những gì thể hiện qua clip, việc cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, là có căn cứ. Người này có thể bị xem xét xử lý về nhiều tội danh, gồm tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thực tế, đoạn clip cho thấy bà Chinh đã la hét, chửi bới, xúc phạm khách hàng, dùng nhiều vật dụng trong phòng khám ném về phía khách, cầm gậy đe dọa, thậm chí ném điện thoại gây hư hỏng. Hành vi xảy ra công khai tại phòng khám, nơi khám chữa bệnh, mang tính chất công cộng có sự chứng kiến của nhiều người và được đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo luật sư, riêng hành vi la hét, chửi bới, phá phách tại phòng khám đã có thể cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Trường hợp này được xác định có tình tiết “phá phách”, thuộc khoản 2 Điều 318, với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Ngoài ra, hành vi bóp cổ, đấm đá, dùng gậy uy hiếp khách hàng có dấu hiệu tác động trực tiếp đến sức khỏe nạn nhân. Nếu người bị hại có đơn đề nghị, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích. Trong trường hợp có kết quả thương tích, dù dưới 11%, bà Chinh vẫn có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ.

Ngoài hai tội danh trên, hành vi giật điện thoại của khách hàng ném xuống nền nhà làm hư hỏng, cùng với việc làm hỏng mắt kính cũng có dấu hiệu của tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng hành vi có tính chất côn đồ, hoặc đã từng bị xử phạt, xử lý về hành vi tương tự, thì vẫn có thể bị xử lý hình sự.

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu giá trị tài sản bị hủy hoại lớn, hoặc có tình tiết tăng nặng, hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Luật sư nhấn mạnh, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý riêng. Nếu nhiều hành vi cùng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về nhiều tội danh đồng thời.

"Vụ việc này là bài học về cách ứng xử trong giao tiếp, đặc biệt đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ, đồng thời là lời cảnh tỉnh về đạo đức và y đức trong nghề y hiện nay", luật sư Cường chia sẻ thêm.