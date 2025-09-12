Liên quan đến vụ việc hai anh em ở Bắc Ninh bị hành hung khi đang hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông, ngày 12/9, PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với nhân chứng là anh Lưu Văn Nam (SN 2004, trú tại thôn Gia Phú, xã Nhân Thắng, Bắc Ninh).

Anh Nam cho biết, vào khoảng 23h ngày 7/9, anh cùng bạn là Lưu Văn Tâm (SN 2003) đang đi dạo trên đê thì phát hiện hai người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy Yamaha Exciter. Cả hai đều có biểu hiện say xỉn, một người cởi trần, bị thương ở vùng miệng và nằm bất động.

“Lúc đầu, tôi tưởng họ đã chết. Tôi và bạn dừng lại kiểm tra và gọi cấp cứu nhưng không được. Sau đó, tôi lập tức gọi điện trình báo Công an xã Nhân Thắng”, anh Nam kể.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Nhằm ghi nhận hiện trường vụ việc, anh Nam đã quay lại đoạn video. Trong lúc quay, một trong hai người bất ngờ vùng dậy, giãy giụa và liên tục kêu cứu: “Gọi xe cho em với, không là em chết. Gọi xe cho em về nhìn mặt gia đình lần cuối”. Cảnh tượng đó khiến anh Nam và người bạn đi cùng không khỏi hoảng sợ.

Tuy nhiên, khi anh Nam thông báo đã gọi công an, người này lại ngăn cản: “Không cần gọi công an đâu, em gọi người nhà rồi”.

Ngay sau đó, một người được cho là bạn của hai nạn nhân đã gọi điện thoại đến với giọng điệu hung hăng, có lời lẽ thô tục và có biểu hiện say xỉn. “Tôi thấy lo lắng vì sợ bị hiểu lầm và đánh oan, nên đã rời khỏi hiện trường trước khi những người kia tới”, anh Nam chia sẻ.

Khi anh Nam và bạn chuẩn bị rời đi thì gặp anh Nguyễn Đức Vĩnh, và đã nhờ anh Vĩnh hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Vĩnh từ chối vì vừa đưa vợ đi khám bệnh về. Một lúc sau, anh Vĩnh quay lại hiện trường cùng một số người khác để giúp đỡ.

“Tôi thấy anh Vĩnh cùng một vài người nữa quay lại nên đã chủ động rời đi để tránh những rắc rối không đáng có”, anh Nam nói thêm.

Ngày hôm sau, khi biết tin anh Vĩnh bị hành hung và phải nhập viện, anh Nam rất bức xúc: “Tôi rất bất bình với hành vi côn đồ của nhóm người đó. Thật khổ cho anh Vĩnh, đang yên đang lành lại bị đánh đến mức phải nhập viện chỉ vì giúp người gặp nạn”.

Có sử dụng rượu bia trước khi xảy ra vụ việc

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh điều khiển ô tô chở vợ từ bệnh viện về nhà thì phát hiện hai nam thanh niên nằm bất động cạnh chiếc xe máy giữa đường đê hữu sông Đuống, đoạn qua thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Ban đầu, do vội đưa vợ về nhà nên anh Vĩnh không dừng lại, nhưng sau đó đã quay lại hiện trường cùng với ba người khác là anh Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Bá Trung và Nguyễn Đức Đại để hỗ trợ các nạn nhân.

Khi nhóm anh Vĩnh đang giữ an toàn cho hai người bị tai nạn để chờ người nhà tới, bất ngờ một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy xuất hiện.

Trong nhóm có Trịnh Đình Long là em trai của một trong hai nạn nhân Trịnh Đình Luân. Nhóm này đã bất ngờ lao vào hành hung nhóm anh Vĩnh, khiến anh Vĩnh và anh Trung bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hai người còn lại bị thương nhẹ.

Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, nhưng các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hai đối tượng Trịnh Đình Luân và em trai là Trịnh Đình Long tại cơ quan công an.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luân (SN 1991) và em trai Trịnh Đình Long (SN 1994), cùng trú tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đáng chú ý, Luân chính là một trong hai nạn nhân của vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, Luân và Long có ăn nhậu và sử dụng rượu bia với một nhóm thanh niên.

Đại diện chính quyền xã Đại Lai xác nhận, Luân và Long là hai anh em ruột, hiện đang sinh sống tại địa phương cùng bố mẹ. Luân đã lập gia đình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ. Công an cho biết sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.