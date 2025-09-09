Như VietNamNet đã đưa tin, trong tuần qua, mưa lớn kéo dài, liên tiếp 2 lần gây sạt lở đất cát, tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) theo hướng Khánh Hòa đi TPHCM, khiến giao thông gặp khó khăn.

Cụ thể, khoảng 2h35 ngày 7/9, tại Km215+620 mưa lớn kéo dài khiến taluy dương bị sạt, đất cát từ trên cao tràn xuống mặt đường. Khối lượng cát tràn kéo dài khoảng 30m, chiếm toàn bộ một làn xe.

Điểm đất cát tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km215+620 đoạn qua xã Hàm Liêm, hôm 7/9 vừa qua. Ảnh: Lạc Sơn

Trước đó, vào 22h10 ngày 2/9, tại Km215+300 đất cát cũng tràn xuống. Nước mưa và cát phủ mặt đường kéo dài khoảng 100m, dày 50cm, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, kẹt xe hơn 2 giờ.

Trao đổi với PV VietNamNet về sự cố cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm cho biết đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Theo ông Hùng, khu vực từng khai thác cát phía trên đường đã tồn tại từ lâu, không phải nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cát tràn xuống cao tốc.

“Tôi khẳng định việc khai thác cát trên đồi không phải nguyên nhân trực tiếp. Thực tế vẫn còn một vài trường hợp khai thác nhỏ lẻ, nhưng xã thường xuyên tuần tra, xử lý. Những dấu vết còn lại chủ yếu từ trước đây”, ông nhấn mạnh.

Nguyên nhân chính, theo Chủ tịch xã Hàm Liêm, là do taluy dương cao hơn mặt đường cao tốc tới 2 mét. Khi mưa lớn kéo dài, cát ngấm nước và trôi xuống. Đặc điểm địa hình khu vực xã Hàm Liêm, Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc cũ) là phía Tây có núi cao, nên khi mưa, nước và cát chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đổ thẳng về hướng đường cao tốc.

“Việc thiết kế cao tốc cần tính đến yếu tố địa hình này, nếu không sẽ còn tái diễn. Hiện nay, chỉ cần mưa lớn, nguy cơ sạt lở, cát tràn xuống đường rất khó lường”, ông nói.

Chủ tịch xã Hàm Liêm cho biết thêm, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân hỗ trợ đào mương thoát nước tạm, đạt khoảng 90% khối lượng. “Chúng tôi đã báo cáo tỉnh, đề nghị chỉ đạo đơn vị quản lý nghiên cứu, gia cố đoạn tuyến này sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm”, ông cho hay.

Đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tổ chức thu dọn cát tràn xuống đường, sáng 7/9. Ảnh: Lạc Sơn

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ban Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cát tràn xuống cao tốc, Công ty cổ phần ĐTXD 886 - Thành Nam (đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) đã huy động lực lượng, phương tiện và bố trí biển báo để điều tiết giao thông. Đồng thời, thực hiện ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm để phương tiện qua lại.

Hiện cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đang tiếp tục theo dõi, lên phương án xử lý triệt để tình trạng cát tràn xuống cao tốc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.