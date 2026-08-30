Những ngày này dù bận rộn đi cintour cùng các thành viên đoàn phim Hộ linh tráng sĩ nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn tới dự khai mạc triển lãm “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hoá Việt Nam thế kỷ X” diễn ra tại Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội tối 29/8.

NSƯT Chiều Xuân tại triển lãm.

NSƯT Chiều Xuân xúc động khi được thấy lại bộ phục trang hoàng hậu mà chị đã mặc trong quá trình quay phim được trưng bày tại triển lãm lần này.

Triển lãm được phát triển từ quá trình nghiên cứu và phục dựng trang phục và đạo cụ phục vụ dự án phim Hộ linh tráng sĩ. Các khu vực trưng bày giới thiệu cổ phục, binh khí, đạo cụ, tư liệu và hình ảnh về đời sống người Việt dưới triều Đinh được sử dụng trong phim. Tại đây, khán giả không chỉ được thấy cận cảnh sự tỉ mỉ và công phu trong quá trình chuẩn bị phục trang trong phim mà còn được trải nghiệm cầm kiếm, giương cung tên chiến đấu như các chiến binh trong Hộ linh tráng sĩ.

Những trích đoạn tái hiện làng quê Việt Nam thế kỷ X, không gian Trung thu trong phim cùng tư liệu hậu trường được đưa vào trình chiếu, giúp khán giả hình dung rõ hơn quá trình đưa lịch sử nghìn năm trước lên màn ảnh. Bên cạnh đó, triển lãm mở rộng câu chuyện về các biểu tượng văn hóa thế kỷ X như đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo, tín ngưỡng, tục xăm mình, trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết UNESCO những năm qua đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo, cũng như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Theo ông, việc triển lãm được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, hai thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế và Điện ảnh, là minh chứng cho những cam kết chung nhằm củng cố hệ sinh thái sáng tạo và đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đại diện UNESCO đánh giá việc giới thiệu tư liệu nghiên cứu, phục trang, đạo cụ, bối cảnh, hoạt động tương tác và trao đổi với chuyên gia không chỉ tôn vinh điện ảnh Việt Nam mà còn mở ra cơ hội học tập, việc làm và đổi mới trong các ngành công nghiệp sáng tạo.

Khán giả thích thú trải nghiệm đạo cụ và phục trang trong phim.

Trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị sản xuất cũng công bố chuỗi 5 tập phim tài liệu đồng hành với Hộ linh tráng sĩ. Series tập trung vào quá trình nghiên cứu, phục dựng và tư liệu hóa những giá trị văn hóa, lịch sử thời kỳ nhà Đinh thay vì chỉ khai thác hậu trường làm phim.

Ngoài ra, theo thông báo từ nhà sản xuất, từ 31/8, phiên bản rút gọn của Hộ linh tráng sĩ dài 135 phút sẽ được trình chiếu thay thế bản phim đầu tiên dài 155 phút. Phiên bản này có sự tham gia của đạo diễn Hàm Trần - phim Tử chiến trên không với mong muốn mang đến cho khán giả một bản phim cô đọng và kịch tính hơn.

Hình ảnh trong triển lãm "Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hoá Việt Nam thế kỷ X".

Tạo hình hoàng hậu của diễn viên NSƯT Chiều Xuân trong "Hộ linh tráng sĩ":

Ảnh, clip: BTC