Đơn vị cung cấp thực phẩm vào Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) cho hay sản phẩm thịt lợn giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỷ lệ nhỏ bị nhợt nhạt, mềm, rỉ dịch.

Liên quan đến vụ phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện mềm nhũn, bở bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt, đơn vị cung cấp khẳng định sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Lợn trước khi giết mổ được kiểm tra, xét nghiệm và kiểm dịch theo quy định.

Cũng theo đơn vị này, về mặt cảm quan, sản phẩm thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có thể xuất hiện một tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative), tức thịt có đặc tính nhạt màu, mềm và rỉ dịch.

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh trên thân thịt sau giết mổ. Khi pH sản phẩm giảm xuống thấp có thể khiến bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính, làm thịt có cấu trúc mềm và dễ rỉ dịch.

Ngoài ra, theo đơn vị cung cấp, lợn sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao, khoảng 39 độ C. Một số phần thịt dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Nhiều phụ huynh tại Trường Mầm non Phương Liệt cho biết đã nhận được văn bản giải thích về đặc tính của sản phẩm được gửi từ Ban phụ huynh lớp. Tuy nhiên, trước các lý giải này của đơn vị cung cấp, phụ huynh vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cũng theo phụ huynh, hôm nay (6/11), nhà trường đã tạm thời đổi sang một đơn vị cung cấp thực phẩm mới.

Một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm, phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phần thịt nạc mềm nhũn, khi dùng tay ấn mạnh có cảm giác bở, nát.

Ngay sau đó, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm. Số thịt nghi ngờ được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú. Một số gia đình đã đến trường đón con về ăn tại nhà vào buổi trưa.