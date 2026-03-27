Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 27/3 tại căn nhà 4 tầng ở tổ 5, khu 6A, phường Hạ Long của gia đình bà D.T.T. (SN 1957).

Thời điểm trên, tầng 3 căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa lan nhanh chỉ trong vài phút, khói đen đặc bốc lên ngùn ngụt.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh cùng chính quyền phường Hạ Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ đồ dùng vật dụng sinh hoạt, giường, tủ quần áo, bàn, tại phòng ngủ ở tầng 3 bị thiêu rụi.

Ngôi nhà hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Đ.X

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác minh, làm rõ.