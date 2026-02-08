Xem clip hiện trường vụ tai nạn liên hoàn:

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và 6 phương tiện khác xảy ra trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h35 sáng cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 37H-115.xx do tài xế Hà Văn Lành (SN 1994, quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

Khi đến điểm giao nhau giữa đường tránh Tây Buôn Ma Thuột và đường Phạm Ngũ Lão (phường Buôn Ma Thuột), xe đầu kéo bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải mang BKS 47H-016.xx do ông Y Tam Êban điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến xe tải lao về phía trước, rồi tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn với 1 xe tải và 4 ô tô con khác.

Vụ tai nạn khiến một tài xế bị thương nhẹ, cả 7 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Vụ tai nạn cũng khiến đoạn đường hơn 1km bị ùn tắc nhiều giờ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế xe đầu kéo 37H-115.xx không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến phần đầu của xe tải và xe đầu kéo bị bẹp dúm. Ảnh: Hải Dương

Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô tải tông vào nhau. Ảnh: Hải Dương

Phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hải Dương

Nhiều ô tô phía trước cũng bị hư hỏng. Ảnh: Hải Dương