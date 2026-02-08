Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 8/2, tại Km 346+200 trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang (hướng từ Nam ra Bắc; đoạn thuộc địa phận xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa 4 phương tiện, gồm 2 xe khách và 2 ô tô tải.

Vụ việc đã khiến một tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin. Các hành khách trên những phương tiện liên quan đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Ảnh: N.X

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp giải cứu tài xế bị mắc kẹt và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng đã mở điểm quay đầu khẩn cấp cho các phương tiện khác lưu thông, đồng thời tổ chức giải tỏa hiện trường.

Theo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đơn vị đã tiếp nhận nạn nhân vụ tai nạn trong tình trạng chấn thương rất nặng. Nạn nhân đang được các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.