Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, Gia Lai) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Hậu là người điều khiển chiếc xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Tô Na (Gia Lai) làm 6 người thương vong ngày 8/5.

Tài xế Trần Văn Hậu. Ảnh: Văn Hoàng

Qua kiểm tra cho thấy, tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 8/5, ông Hậu điều khiển xe khách 16 chỗ BKS 77F-000.XX, lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi Pleiku.

Khi đến Km110+500 đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm (xã Uar, Gia Lai), xe khách bất ngờ mất lái khi ôm cua rồi lao xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951), anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) tử vong. Ba người khác bị thương với nhiều chấn thương ở vùng đầu, ngực và tay đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.