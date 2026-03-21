Chiều 21/3, tại Đường Sách TPHCM, Saigon Books tổ chức buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách mới của tác giả Nguyễn Phi Vân - Go global - cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu.

Không đơn thuần là một cẩm nang kỹ năng thông thường, Go global được Nguyễn Phi Vân xây dựng như một hệ tư duy hoàn chỉnh, giúp người trẻ Việt chuyển dịch từ tâm thế người học việc sang vị thế người kiến tạo trong nền kinh tế không biên giới. Cuốn sách đặt nền tảng trên bốn trụ cột cốt lõi: tư duy mở, hiểu biết về thế giới, bộ kỹ năng làm việc quốc tế và lộ trình phát triển sự nghiệp dài hạn.

Điểm mù chí tử của người Việt khi bước ra thế giới

Một trong những luận điểm gây ấn tượng mạnh tại buổi ra mắt là khi tác giả chỉ thẳng vào điểm mù nhận thức phổ biến ở người trẻ Việt: tự đánh giá thấp bản thân chỉ vì thiếu bằng cấp quốc tế, trong khi lại hoàn toàn bỏ qua những lợi thế tự nhiên như khả năng thích nghi nhanh, tư duy linh hoạt trong giải quyết vấn đề và bản năng tự học mạnh mẽ. Chính rào cản nội tâm này, chứ không phải năng lực mới là thứ kìm hãm người Việt trước ngưỡng cửa toàn cầu.

Bốn trụ cột để trở thành công dân toàn cầu

Trụ cột đầu tiên và căn bản nhất là tư duy mở - không chỉ là sự linh hoạt thông thường mà là khả năng phá vỡ các giới hạn vô thức, dám nhìn nhận bản thân theo chuẩn mực mới và không tự thu nhỏ mình trong môi trường đa quốc tịch.

Trụ cột thứ hai là hiểu biết về thế giới, được đúc kết từ hơn 20 năm Nguyễn Phi Vân làm việc thực tế tại hơn 140 quốc gia. Từ sự thẳng thắn của văn hóa phương Tây, tư duy hệ thống của người Nhật đến sự linh hoạt đặc trưng của Đông Nam Á - mỗi góc quan sát đều giúp người đọc hiểu sâu hơn vì sao xảy ra hiểu lầm trong hợp tác quốc tế và cách hóa giải chúng.

Trụ cột thứ ba tập trung vào bộ kỹ năng thiết yếu cho nền kinh tế mới: giao tiếp minh bạch theo tinh thần Speak Human (nói chuyện đời thường, dễ hiểu), làm việc hiệu quả trong đội nhóm đa văn hóa, tư duy dữ liệu và đặc biệt là năng lực ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) một cách chủ động, có đạo đức. Tại sự kiện, Nguyễn Phi Vân cũng nhắc nhở người trẻ về tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Trụ cột thứ tư là định hướng sự nghiệp dài hạn. Tác giả phác thảo nhiều con đường cụ thể - từ freelancer (làm việc tự do) toàn cầu, digital creator (người sáng tạo nội dung số), startup (khởi nghiệp) tinh gọn đến export business (kinh doanh xuất khẩu), franchise (nhượng quyền) hay educator (nhà giáo dục) quốc tế - kèm theo phân tích rõ ràng về kỹ năng cần có, công cụ nên dùng và thị trường đang mở rộng.

Bản sắc Việt - lợi thế, không phải gánh nặng

Điều khiến Go global khác biệt so với nhiều cuốn sách về hội nhập là thông điệp xuyên suốt: bản sắc Việt không phải điểm yếu cần che giấu, mà chính là lợi thế cạnh tranh trong môi trường đa văn hóa. "Càng bước ra thế giới, chúng ta càng cần giữ vững bản sắc riêng. Đó không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là giá trị khác biệt giúp chúng ta tỏa sáng giữa môi trường đa văn hóa", tác giả khẳng định.

Nguyễn Phi Vân ví cuốn sách như một bức tường vững chắc để người trẻ tựa vào mỗi khi mất phương hướng trên hành trình chinh phục thế giới - một điểm tựa tinh thần không kém phần quan trọng so với kiến thức và kỹ năng.

Tốt nghiệp MBA tại Úc, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và Đông Âu, Nguyễn Phi Vân đã hai lần lọt Top 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành nhượng quyền (2019 và 2020). Go global là tác phẩm mới nhất trong chuỗi đầu sách song ngữ của bà, tiếp nối hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ Việt chinh phục đấu trường quốc tế.

