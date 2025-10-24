Chào mừng thành công Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, xã Nguyễn Phích tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế xã Nguyễn Phích tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là lĩnh vực thuỷ sản, với diện tích nuôi trồng hơn 7.976 ha, sản lượng đạt trên 34.373 tấn.

Các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình được củng cố và nâng cao chất lượng, góp phần thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ðến nay, xã đã thành lập được 7 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác và xây dựng 4 sản phẩm OCOP.

Mô hình kinh tế hộ gia đình được củng cố và nâng cao chất lượng.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng 113 công trình với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thu nhập bình quân đầu người của xã từ 49,3 triệu đồng năm 2020 đã tăng lên 70 triệu đồng vào năm 2025, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện rõ nét.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, xã Nguyễn Phích xác định tiếp tục phát huy nội lực, huy động các nguồn lực đầu tư, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu quan trọng đề ra và các mục tiêu nông thôn mới hiện đại. Trọng tâm là tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 15%; tỷ lệ người dân giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%; đến năm 2030 cơ bản xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 75% và giải quyết việc làm cho 6.000 người.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Phích phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ này.