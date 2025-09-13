Chiều nay (13/9), lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, ông Nguyễn Tấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải có đơn xin nghỉ việc. Theo đó, ông Cảnh có đơn xin nghỉ việc khoảng nửa tháng trước với lý do cá nhân.

Ông Phan Tấn Cảnh vừa có đơn xin nghỉ công tác. Ảnh: N.X

Ông Phan Tấn Cảnh (54 tuổi) có trình độ chính trị Cao cấp, là kỹ sư xây dựng và Thạc sĩ quản lý xây dựng. Ông từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ngày 22/1/2024, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh này. Sau đó, ông được phân công làm Bí thư Huyện ủy Ninh Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, ông Cảnh được phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải.

Hiện, Đảng ủy xã Vĩnh Hải còn có ông Phạm Ngọc Ngà (Phó Bí thư thường trực) và ông Nguyễn Văn Quế (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải).

Trước đó, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận) và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận), cũng đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.