Video Minh Tâm gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam:
Xem màn trình diễn của U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Tối 14/11, U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với Qatar trong thế chỉ cần hòa để có được chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện Tây Á nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục gây sức ép.
Phút 19, Al Rawi đột phá rồi dứt điểm khiến bóng chạm cột dọc, bật vào Faragalla trước khi đi vào lưới, giúp U23 Qatar dẫn 1-0.
Bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một.
Ngay đầu hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự phát huy hiệu quả. Phút 48, Minh Tâm chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Qatar, gỡ hòa 1-1.
Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam thi đấu tập trung, bảo vệ thành công tỷ số trước sức ép của đội bạn.
Kết quả giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi vô địch với 7 điểm, khép lại giải đấu với thành tích bất bại.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (48')
U23 Qatar: Farragalla (20')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt; Hoàng Minh (Quang Duyệt 46'), Đăng Khoa, Đức Phú, Bảo Long, Long Vũ; Minh Tâm, Văn Thuận (Williams Minh Hoàng 46' - Quốc Toản 75').
U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi
90'+7
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà kịch tính 1-1. Với 7 điểm có được sau ba trận, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.
90'+3
U23 Qatar cho thấy rõ sự sốt ruột, trong khi U23 Việt Nam cũng không ngại va chạm để đánh chặn từ xa.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
U23 Việt Nam đang tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép liên tục của U23 Qatar.
77'
Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút xa táo bạo của Al Rawi.
75'
Sau hai lần nằm sân vì đau ở cổ chân phải, Williams Minh Hoàng được HLV Đinh Hồng Vinh thay ra để nhường chỗ cho Quốc Toản.
69'
Trận đấu đang trôi đi với thế trận giằng co, quyết liệt khi cả đôi bên đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước.
62'
Kể từ khi vào sân ở đầu hiệp hai, Khoa Ngô thi đấu đầy xông xáo, thậm chí thường xuyên lùi sâu để lấy bóng và hỗ trợ phòng ngự.
55'
Sau khi bị gỡ hoà, U23 Qatar tìm cách đẩy cao đội hình để gây sức ép ngược đối với U23 Việt Nam.
48'
Minh Tâm gỡ hoà cho U23 Việt Nam
Vừa vào sân, Williams Minh Hoàng có pha băng lên bên cánh phải, anh căng ngang khiến hậu vệ U23 Qatar phá bóng đến đúng vị trí của Minh Tâm. Cầu thủ của HAGL lập tức vung chân dứt điểm chéo góc, gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Qatar.
39'
U23 Việt Nam duy trì khả năng pressing tầm cao, các cầu thủ chơi máu lửa nhưng vấp phải lối chơi kín kẽ và cũng đầy quyết tâm của đội bóng Tây Á.
33'
U23 Việt Nam đang tổ chức ép sân nhưng các chàng trái áo đỏ chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự cao to của U23 Qatar.
25'
Sau bàn thua, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hoà 1-1.
20'
U23 Qatar mở tỷ số may mắn
Từ pha tấn công bên cánh phải, Al Rawi tung cú sút chéo góc vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Văn Bình, bóng chạm cột dọc rồi đập vào người một cầu thủ áo trắng khác trước khi bay vào lưới U23 Việt Nam.
18'
Minh tâm áp sát khiến thủ môn Osman mắc lỗi, Khoa Ngô lập tức xâm nhập vòng cấm và bị ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ U23 Qatar.
12'
Đúng như kỳ vọng và dự đoán trước trận đấu, các cầu thủ U23 Qatar chơi đầy quyết liệt và không ngại va chạm trước những tình huống tấn công của U23 Việt Nam.
3'
Trong thế buộc phải thắng mới có thể giành ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026, các cầu thủ U23 Qatar chọn cách giao bóng theo phong cách của CLB ĐKVĐ UEFA Champions League. Cầu thủ Tây Á phất bóng mạnh ra biên dọc gần cột góc U23 Việt Nam để đội hình dồn lên chơi pressing tầm cao.
19h00
Trọng tài chính người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
Ở trận đấu trước đó, U23 Thái Lan đánh bại U23 Singapre với tỷ số 3-1.
18h20
Cầu thủ hai đội U23 Việt Nam và U23 Qatar đã ra sân khởi động trước trận đấu.
17h35
17h00
Trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội cạnh tranh chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.
Sau hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang hướng tới thành tích toàn thắng.
Theo đội hình dự kiến, Cao Văn Bình tiếp tục bắt chính, được bảo vệ bởi bộ ba Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Tuấn Khải.
Bảo Long cùng Long Vũ đảm nhiệm hai cánh, trong khi Quang Duyệt và Đức Phú giữ vai trò kiểm soát khu trung tuyến.
Trên hàng công, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sát cánh cùng Khoa Ngô và Văn Thuận, tạo nên sức công phá trước đối thủ Tây Á.