Video Minh Tâm gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam:

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Tối 14/11, U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với Qatar trong thế chỉ cần hòa để có được chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện Tây Á nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục gây sức ép.

Phút 19, Al Rawi đột phá rồi dứt điểm khiến bóng chạm cột dọc, bật vào Faragalla trước khi đi vào lưới, giúp U23 Qatar dẫn 1-0.

Minh Tâm ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam - Ảnh: M.A

Bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự phát huy hiệu quả. Phút 48, Minh Tâm chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Qatar, gỡ hòa 1-1.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam thi đấu tập trung, bảo vệ thành công tỷ số trước sức ép của đội bạn.

Kết quả giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi vô địch với 7 điểm, khép lại giải đấu với thành tích bất bại.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Minh Tâm (48')

U23 Qatar: Farragalla (20')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt; Hoàng Minh (Quang Duyệt 46'), Đăng Khoa, Đức Phú, Bảo Long, Long Vũ; Minh Tâm, Văn Thuận (Williams Minh Hoàng 46' - Quốc Toản 75').

U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi