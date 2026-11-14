Tuyển Kyrgyzstan có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 3-0, qua đó tự tin hướng tới cuộc quyết đấu tuyển Việt Nam tranh chức vô địch Casper Cup 2026.

Video highlights Đài Loan (TQ) 0-3 Kyrgyzstan:

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Tối 14/11, đội tuyển Kyrgyzstan khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường, trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Đại diện Trung Á nhập cuộc đầy quyết tâm, thể hiện sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội.

Kyrgyzstan thể hiện sức mạnh vượt trội Đài Loan (TQ) - Ảnh: FPT Play

Phút 31, Uulu ghi bàn mở tỷ số, giúp Kyrgyzstan sớm nắm lợi thế. Trước khi hiệp một khép lại, Joel Kojo tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở phút 44, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Đến phút 90+1, Akmatov ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn trình diễn ấn tượng của Kyrgyzstan.

Chiến thắng này giúp đội bóng Trung Á có khởi đầu thuận lợi, đồng thời gửi lời thách thức mạnh mẽ tới tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, Kyrgyzstan sẽ chạm trán thầy trò HLV Kim Sang Sik vào ngày 17/11. Đây được xem là trận "chung kết" định đoạt ngôi vô địch Casper Cup 2026, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội tuyển.