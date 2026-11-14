Kỳ 1

Giành tấm HCB Asiad lịch sử tại Nhật Bản, nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm mong rằng ở một nơi nào đó bố có thể nhìn thấy và tự hào về con gái.

Giá trị của tấm huy chương là hành trình vượt qua gian khổ

PV: Tại Asiad 20, Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào tới chung kết. Dù giành HCB nhưng đó vẫn là một cột mốc đặc biệt?

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm: - Với tôi, tấm HCB Asiad lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là thành tích của một giải đấu, mà còn là kết quả của cả một hành trình dài với rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi tự hào vì đã có thể trở lại đấu trường lớn, thi đấu ở trận chung kết và mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam. Với tôi, giá trị của tấm huy chương không chỉ nằm ở màu sắc, mà còn là cả một hành trình gian khổ mình đi qua để có được nó.

Tâm dùng chiến thuật như thế nào, diễn biến tâm lý ra sao khi đấu với Wu Yu - đương kim vô địch Olympic người Trung Quốc, ở trận chung kết?

- Bước vào trận chung kết, tôi hiểu đối thủ là một võ sĩ đẳng cấp thế giới, có kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn rất tốt. Ban huấn luyện chuẩn bị chiến thuật để tôi phát huy sở trường và tận dụng cơ hội ghi điểm. Tôi thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất, không e ngại đối thủ. Dù kết quả chưa như mong muốn, tôi đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình.

Nguyễn Thị Tâm có kỳ Asiad đáng nhớ.

Được biết Tâm vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và điều này ảnh thưởng thế nào tới quá trình thi đấu ở Asiad, và đặc biệt là trận chung kết?

- Chấn thương dây chằng chéo trước năm 2023 ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Có những thời điểm, việc đi lại và tập luyện cũng là thử thách, chứ chưa nói đến chuyện quay lại thi đấu đỉnh cao. Quá trình phục hồi kéo dài đòi hỏi tôi phải kiên trì cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi bước vào Asiad, tôi hiểu cơ thể mình đã trải qua nhiều tổn thương nên càng phải nỗ lực và thận trọng. Tôi không muốn lấy chấn thương làm lý do cho bất kỳ kết quả nào. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng để có mặt ở trận chung kết thì mình phải vượt qua một hành trình không hề dễ dàng.

Trước đó Tâm có những chiến thắng thuyết phục ở tứ kết, bán kết. Có cảm giác như Tâm dồn hết toàn bộ sức lực, sự cống hiến cho một lần cuối tại đấu trường Asiad?

- Tôi không muốn gọi đây là lần cuối, bởi khi còn sức khỏe và còn đủ khả năng cống hiến, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Đúng là tôi đã dành gần như toàn bộ tâm sức cho kỳ Asiad này, bởi tôi hiểu cơ hội trở lại đấu trường lớn sau chấn thương không phải điều dễ dàng. Tôi tập luyện, chuẩn bị và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Tôi không bước vào giải đấu với suy nghĩ đây là lời chia tay, mà với quyết tâm chứng minh rằng mình vẫn có thể trở lại và cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Nguyễn Thị Tâm giành tấm HCB Asiad lịch sử.

Tại Asiad 2018, Tâm giành HCĐ. Sau 8 năm Tâm đổi màu tấm huy chương, và đó là một quãng thời gian quá dài, phải hi sinh, đánh đổi nhiều thứ?

- Tám năm là một quãng thời gian rất dài đối với sự nghiệp của một VĐV. Trong khoảng thời gian đó, tôi trải qua nhiều thăng trầm, từ những đỉnh cao thành tích đến chấn thương, phẫu thuật và những ngày tháng tập phục hồi đầy khó khăn. Có những điều người ngoài chỉ nhìn thấy qua vài phút thi đấu, nhưng phía sau là nhiều năm kỷ luật, mồ hôi, nước mắt và những hy sinh trong cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thành tích huy chương, mà còn ở việc sau tất cả những khó khăn, mình vẫn đứng đây, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Thực hiện lời hứa với bố đã mất

Giành HCB nhưng quý không kém tấm HCV, Tâm muốn dành thành tích này cho ai. Mỗi khi chiến thắng, Tâm thường nghĩ tới điều gì, tới ai nhất?

- Tôi muốn dành tấm huy chương này cho bố, mẹ, gia đình, các HLV, chuyên gia Thái Lan, đồng đội và tất cả những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi. Đặc biệt, tôi muốn dành tặng tấm huy chương này cho bố của mình. Dù bố đã không còn bên cạnh để trực tiếp chứng kiến thành quả của con gái, nhưng bố luôn là động lực giúp tôi cố gắng. Tôi mong rằng ở một nơi nào đó, bố có thể nhìn thấy và tự hào về con gái.

Nguyễn Thị Tâm thực hiện lời hứa với bố.

Năm 2010, khi mới khoảng 16 tuổi và bắt đầu tập boxing tại Hà Nội, Tâm chỉ nhận được khoản tiền công tập luyện rất ít ỏi. Chứng kiến bố mẹ vất vả làm nông và kiếm sống bằng những công việc thuê mướn, Tâm đã hỏi vay HLV 2 triệu đồng để mua một con lợn giống cho gia đình nuôi. Đây có phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tâm?

- Đó là một trong những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Khi mới tập boxing, thu nhập của tôi rất ít, trong khi bố mẹ ở quê phải vất vả làm lụng để lo cho gia đình. Nhìn bố mẹ khó khăn, tôi chỉ mong có thể giúp đỡ gia đình dù bằng những điều nhỏ nhất. Hai triệu đồng khi ấy là số tiền rất quý đối với tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ và biết ơn người thầy đã giúp đỡ mình. Kỷ niệm ấy cũng nhắc tôi nhớ về những ngày đầu đầy khó khăn, khi mình bắt đầu hành trình boxing với mong muốn có thể thay đổi cuộc sống và giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn.

Bố mẹ và gia đình đã giúp Tâm thế nào để vượt qua những khó khăn khi theo boxing?

- Gia đình chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng. Bố mẹ không có điều kiện kinh tế dư dả, nhưng luôn mong con có thể theo đuổi con đường mình đã chọn. Chính sự vất vả của bố mẹ khiến tôi càng có quyết tâm phải nỗ lực và không được dễ dàng bỏ cuộc.

Sau khi bố mất, Tâm đã vượt qua cú sốc thế nào, và tấm HCB chính là lời hứa với bố?

- Sự ra đi của bố là mất mát rất lớn đối với tôi. Có những điều tôi chưa kịp làm, những niềm vui chưa kịp chia sẻ cùng bố. Tôi cố gắng bước tiếp, theo đuổi ước mơ và hoàn thành những điều còn dang dở. Một trong những điều bố luôn lo lắng cho tôi là tương lai và sự ổn định sau nhiều năm cống hiến cho thể thao, đặc biệt là mong muốn tôi được vào biên chế Hà Nội.

Nguyễn Thị Tâm vượt qua cú sốc mất bố.

Đến bây giờ, đó vẫn là điều tôi luôn trăn trở và mong mỏi. Tấm HCB Asiad là món quà tôi muốn dành cho bố, để bố biết rằng con gái vẫn đang cố gắng và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Tôi mong một ngày có thể thực hiện được cả mong muốn của mình và nỗi lòng của bố, để những năm tháng cống hiến vừa qua có được sự ghi nhận xứng đáng.

Bảng thành tích chói lọi Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm (1994, quê Hưng Yên) là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của boxing Việt Nam. Cô sinh ra trong một gia đình làm nông, là con thứ hai trong nhà. Nguyễn Thị Tâm tập luyện boxing từ cuối năm 2009 và trưởng thành trong màu áo đội tuyển boxing Hà Nội. Hiện cô gắn bó với thể thao thành tích cao của Thủ đô. Trong sự nghiệp, Tâm từng giành HCV giải vô địch boxing nữ châu Á năm 2017 và 2022, hai HCV SEA Games 30 và 31, HCĐ Asiad 2018. Năm 2023, Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử khi giành HCB giải vô địch boxing nữ thế giới. Tại Asiad 2026, cô giành HCB hạng 51kg nữ, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Á vận hội.

Ảnh, video: FBNV, Tam Ninh, Vietcontent