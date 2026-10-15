Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho rằng văn hóa doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được hiện thực hóa trong các quyết định kinh doanh, qua đó tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Phiên chính thức của Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" dự kiến diễn ra ngày 8/11 tới tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại họp báo ngày 15/10, Ban tổ chức cho biết diễn đàn năm nay có chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Diễn đàn kỳ vọng tạo ra bước ngoặt lớn trong cách tiếp cận và triển khai văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam: Chuyển từ giai đoạn xác lập giá trị, chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi sâu rộng nhằm biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế thực chất.

Tại buổi gặp, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện từ thời ông còn đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Tuấn cho biết, trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII để xây dựng Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhóm soạn thảo đã đề xuất quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Quan điểm này từng vấp phải nhiều ý kiến tranh luận gay gắt từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia gạo cội. Ông cho hay, thực tế lúc đó cho thấy, văn hóa chưa được trả về đúng vị trí và vai trò vốn có. Trên lý thuyết thì quan trọng, nhưng thực tế kinh phí đầu tư cho văn hóa theo quy định chỉ khoảng 1,8% ngân sách; khi tổng kết thực tiễn, số địa phương dành khoảng 1% kinh phí cho văn hóa là rất ít.

"Vì vậy, việc đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị là bước đi thiết thực nhất để văn hóa không bị coi nhẹ, được quan tâm và đầu tư tương xứng. Tuy nhiên về bản chất lâu dài, văn hóa vẫn giữ vai trò nền tảng, soi đường và định hướng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Từ trải nghiệm cá nhân, khi chuyển từ một kỹ sư sang lĩnh vực nghiên cứu và quản lý văn hóa, ông Hồ Anh Tuấn cho rằng văn hóa có sức mạnh thay đổi nhận thức rất lớn. Đúc kết từ bối cảnh hiện nay, ông cho rằng yêu cầu quan trọng nhất đối với văn hóa doanh nghiệp là phải chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế thực sự.

Theo ông, văn hóa không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay lý thuyết suông trên giấy, mà phải hiện hữu trực tiếp trong từng quyết định kinh doanh và gắn liền với đạo đức doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, điểm nhấn của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm nay là việc giới thiệu Khung chương trình hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc 9-4-2, với phương châm: “Nói 1 - làm 10 - đo được - tạo giá trị thật”.

Cụ thể, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, công cụ đánh giá hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; Chỉ số niềm tin (Trust Index); Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu (VBN GLOBAL) và Liên minh chiến lược triển khai hành động.

4 chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược.

2 đề án định hướng phát triển gồm: Biến văn hóa kinh doanh thành trụ cột chuyển hóa giá trị kinh tế và làm nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa.