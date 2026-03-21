Sự kiện không chỉ là nơi trao đổi chính sách mà còn khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột điều tiết, dẫn dắt sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tới dự và chỉ đạo tại diễn đàn.

Văn hóa - nền tảng và động lực phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa luôn được xác định là một mặt trận trọng yếu. Trong giai đoạn hiện nay, nhận thức vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc, đặc biệt khi các văn kiện của Đảng đã khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời là động lực và trụ cột điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo Thứ trưởng, quan điểm này đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò điều tiết của văn hóa trong mọi hoạt động phát triển, trong đó có sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, văn hóa kinh doanh không còn là yếu tố bổ trợ mà trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.

"Sự phát triển bền vững của một thương hiệu không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay nguồn vốn mà sâu xa hơn nằm ở tính minh bạch, chuẩn mực và bản sắc văn hóa mà doanh nghiệp xây dựng và lan tỏa", bà Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Định hướng thời gian tới, ngành văn hóa tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức quản lý, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức thành quy phạm pháp luật khả thi. Đồng thời, xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, nhất là trên không gian mạng nhằm hình thành môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh công bằng.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, coi con người là nguồn vốn quý nhất; triển khai hiệu quả các chương trình xây dựng đời sống văn hóa tại doanh nghiệp, khu công nghiệp. Nhóm nhiệm vụ thứ ba là huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ sinh thái văn hóa thúc đẩy sáng tạo, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò động lực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Văn hóa dẫn dắt - Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp hành động

Chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh phương châm xuyên suốt: "Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp hành động, văn hóa dẫn dắt". Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, khẩn trương hoàn thiện thể chế, rà soát pháp luật đẩy nhanh việc tháo gỡ các quy định chồng chéo, bất cập trong lĩnh vực văn hóa; kiên quyết chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị hiện đại, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Cùng với đó, cần khơi thông mọi nguồn lực đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng môi trường minh bạch, thông thoáng, sớm ban hành các cơ chế đặc thù, đột phá để thu hút nguồn lực xã hội hóa và thúc đẩy hợp tác công - tư, đồng thời xóa bỏ cơ chế "xin - cho" và các rào cản kỹ thuật gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu thiết lập các chính sách ưu đãi thiết thực, cụ thể hóa các hỗ trợ về thuế, đất đai, tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghệ số, tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh là việc xác lập rõ hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, lấy văn hóa làm trụ cột và hệ điều tiết trong quá trình xây dựng mục tiêu phát triển. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, những người cần hội tụ đạo đức, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến và quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu gắn văn hóa doanh nghiệp với quản trị hiện đại, chuyển đổi số, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững qua đó góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lấy liêm chính làm nền tảng kinh doanh, lấy sáng tạo làm động lực, lấy hợp tác làm sức mạnh hội nhập, lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. Đồng thời, thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động, lấy chữ tín làm đầu trong hợp tác, lấy người dân và xã hội làm trung tâm của phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp được kêu gọi cùng xây dựng và thực hành hệ giá trị văn hóa kinh doanh với 7 nhóm giá trị cốt lõi, kết tinh thành 28 chữ vàng: Thượng tôn pháp luật - Chữ tín làm đầu - Lấy dân làm gốc - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Khát vọng vươn xa.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy và lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức kinh doanh trong từng chính sách. Mỗi doanh nghiệp trở thành một trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa, mỗi doanh nhân là một đại sứ của văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh trong kỷ nguyên mới

Một dấu ấn quan trọng là việc công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nghi thức phát động và cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp. Đây được xem là bước phát triển mới của Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2016.

Theo đó, hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên lấy triết lý nền tảng "Dân vi bản - Lấy dân làm gốc" với 12 giá trị cốt lõi, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, trách nhiệm và bền vững đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên thảo luận chuyên đề làm rõ các định hướng lớn. Phiên thứ nhất với chủ đề Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới tập trung phân tích tư duy phát triển mới từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Các ý kiến đề cập việc hoàn thiện Bộ tiêu chí và hướng tới xây dựng Bộ chỉ số Văn hóa Kinh doanh Việt Nam như một công cụ thúc đẩy phát triển bền vững.

Phiên thứ hai Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào các giải pháp đưa văn hóa vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp, từ xây dựng đạo đức kinh doanh, tăng cường minh bạch đến thực hiện trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế.

Từ hai phiên thảo luận, một thông điệp chiến lược được rút ra: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và môi trường phát triển, doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, còn văn hóa chính là nền tảng giá trị dẫn dắt sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thông điệp này tiếp nối tinh thần của Thông điệp Hà Nội từ các kỳ diễn đàn trước, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa thực sự trở thành hệ điều tiết và la bàn định hướng cho mọi hoạt động kinh doanh, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và vươn xa trên trường quốc tế.