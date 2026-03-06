Theo Báo điện tử Chính phủ, buổi lễ được tổ chức tại Hội trường Trường ĐH An ninh nhân dân, kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 học viên của trường.

Cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" là công trình tâm huyết, tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: VGP/Lê Anh

Với dung lượng hơn 900 trang, nội dung cuốn sách phản ánh rõ nét tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện và kiên định chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ (2006-2016) về đổi mới, kiến tạo, hội nhập và phát triển, vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ giai đoạn (2006-2016) đã điều hành quyết liệt trước những bước ngoặt của thời kỳ đổi mới, tổ chức thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, nội dung cuốn sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, phản ánh sinh động một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về các cơ hội và thách thức đan xen của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ. Ảnh: VGP/Lê Anh

PGS.TS Vũ Trọng Lâm cũng cho biết, năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã được vinh dự xuất bản bộ sách nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập, 6 tập (gần 6.000 trang). Bộ sách thể hiện sâu sắc tư duy chiến lược, tầm nhìn và những đóng góp của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hoạch định và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh một cách khái quát, có hệ thống và tương đối toàn diện hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực của Chính phủ, Thủ tướng trong giai đoạn 1997-2015.

Thiếu tướng Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân khẳng định, việc giới thiệu cuốn sách góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn, cung cấp tài liệu giá trị cho công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước".