Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản ngày 3/11 công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025.

Theo danh sách này, trong số những người được trao tặng lần này có 3 cá nhân Việt Nam được vinh danh vì những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Cụ thể, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (85 tuổi) được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự, ghi nhận những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư cho công cuộc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (76 tuổi) được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự, ghi nhận những đóng góp của nguyên Thủ tướng cho công cuộc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, nguyên Chủ tịch Hội Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học CMC (66 tuổi), được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng. Ông Bình đã có những cống hiến trong việc thúc đẩy tình hữu nghị thân thiết, giao lưu học thuật và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nêu rõ các cá nhân được trao tặng huân chương dịp này “dựa trên những cống hiến to lớn cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản”.

Việc Chính phủ Nhật Bản trao tặng các huân chương cao quý cho những cá nhân Việt Nam tiêu biểu không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cá nhân mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt nhiều thập niên qua.