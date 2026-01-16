Loại cây ‘đa di năng’

Kim ngân lượng, tên khoa học Ardisia crenata, là cây bụi thân gỗ nhỏ, cao trung bình từ 0,8-2m khi trồng ngoài đất và thấp hơn khi trồng trong chậu. Cây sinh trưởng chậm nhưng ổn định, tán gọn, lá dày và bền, phù hợp với nhiều điều kiện chăm sóc khác nhau trong môi trường đô thị.

Điểm thu hút nhất của kim ngân lượng nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa lá xanh đậm, bóng khỏe và chùm quả đỏ tươi, mọc thành tầng sát thân. Quả có độ bền cao, thường xuất hiện từ cuối thu và giữ màu liên tục đến hết mùa đông, thậm chí kéo dài sang đầu xuân năm sau.

Chính sự tương phản rõ nét giữa hai gam màu xanh - đỏ cùng cấu trúc quả mọc dày, bám sát thân khiến kim ngân lượng từ lâu đã được gắn với hình ảnh no đủ, tích lũy và bền vững trong đời sống dân gian.

Kim ngân lượng với lá xanh đậm, chùm quả đỏ mọc tầng, giữ màu trong thời gian dài. Ảnh: Baidu

Từ hình dáng ấy, cây được gọi bằng những tên mang tính ước lệ và chúc tụng như cây Vàng bạc đầy nhà, Trăm lạng vàng hay Phú quý tử.

Những tên gọi này không chỉ phản ánh vẻ ngoài bắt mắt của cây mà còn cho thấy cách người xưa gửi gắm mong muốn về một cuộc sống ổn định, đủ đầy thông qua cây cối quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, kim ngân lượng không chỉ được trồng để ngắm mà còn thường xuất hiện trong các dịp mừng nhà mới, chúc khởi đầu thuận lợi hay làm quà biếu mang ý nghĩa tốt đẹp.

Hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Theo quan niệm phong thủy, kim ngân lượng được xem là cây tụ tài, giữ lộc, tượng trưng cho sự tích lũy ổn định, bền bỉ theo thời gian. Quả đỏ mọc thành chùm, bám sát thân cây hàm ý tiền của ở lại trong nhà, làm ăn có dư, ít thất thoát.

Về ngũ hành, cây thuộc hành Mộc, trong khi sắc đỏ của quả mang yếu tố Hỏa, vì vậy được cho là phù hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Những gia chủ thuộc hai mệnh này thường được khuyên trồng kim ngân lượng để tăng cảm giác hanh thông, sinh khí và động lực tích cực trong không gian sống.

Với nhà có sân vườn, kim ngân lượng thường được trồng thành cụm dưới tán cây lớn hoặc ven lối đi. Ảnh: Baidu

Cây thường được cho là phù hợp với những người đang ở giai đoạn tích lũy và ổn định như các tuổi trung vận, gia chủ mới mua nhà, lập gia đình hoặc xây dựng nền tảng kinh tế lâu dài. Ý nghĩa “giữ lộc” của Kim ngân lượng vì thế thiên về sự bền vững, chậm mà chắc, hơn là may mắn nhất thời.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt hiện đại, việc chọn cây xanh nên ưu tiên tính thẩm mỹ, sự phù hợp với không gian và điều kiện chăm sóc hơn là quá đặt nặng yếu tố mệnh - tuổi, đặc biệt với nhà ở đô thị.

Vị trí đặt cây

Xét về điều kiện trồng, kim ngân lượng là loại cây không kén người chăm. Cây ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt, hơi chua; không chịu úng nhưng cũng không thích đất quá khô. Mỗi tuần chỉ cần tưới khoảng 2-3 lần, lưu ý không để nước đọng lâu trong chậu.

Nếu trồng trong nhà, nên đưa cây ra khu vực có ánh sáng tự nhiên vài ngày mỗi tháng để giữ màu quả tươi và lá bền.

Về vị trí đặt, kim ngân lượng phù hợp nhất với những khu vực có ánh sáng tán xạ, không quá gắt cũng không quá tối. Nhiều gia đình lựa chọn đặt cây ở góc phòng khách, gần cửa sổ, hoặc khu vực chuyển tiếp giữa trong và ngoài như hiên nhà, sảnh nhỏ, vừa đủ sáng, vừa tạo điểm nhấn thị giác.

Cần tránh đặt cây ở nơi thiếu sáng kéo dài hoặc sát nguồn nhiệt như bếp, dàn nóng điều hòa, vì dễ làm rụng quả và khô lá.

Đối với nhà có sân vườn, kim ngân lượng thường được trồng thành cụm nhỏ dưới tán cây lớn hoặc ven lối đi, vừa tạo chiều sâu cho cảnh quan, vừa giúp quả giữ màu lâu hơn so với trồng dưới nắng trực tiếp.

Không chỉ được ưa chuộng nhờ dáng đẹp, quả đỏ bền màu, kim ngân lượng còn là loài cây quen thuộc trong y học dân gian. Theo ghi chép cổ truyền, rễ và lá cây từng được dùng để hỗ trợ giảm đau nhức, phong thấp, viêm họng.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận trong cây có các hoạt chất mang tính kháng viêm, kháng khuẩn ở mức độ nhất định. Quả kim ngân lượng có thể ăn được (vị nhạt), thậm chí từng được ép lấy dầu trong các mô hình sử dụng dân gian.