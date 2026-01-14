Không mọc quả trên cành như những giống nho quen thuộc, nho thân gỗ khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Những chùm quả tròn, tím đen bám chi chít trực tiếp vào thân cây già, từ gốc tới ngọn.

Chính dáng vẻ độc lạ hiếm có ấy đã đưa nho thân gỗ trở thành cái tên được giới chơi cây cảnh, chủ biệt thự và người quan tâm phong thủy gần đây đặc biệt săn đón.

Nguồn gốc

Nho thân gỗ có tên khoa học là Plinia cauliflora, còn được gọi là Jabuticaba hay Brazilian grape tree. Loài cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chủ yếu sinh trưởng tự nhiên tại Brazil với khí hậu ôn hòa, độ ẩm cao và đất giàu mùn.

Tại Việt Nam, nho thân gỗ được du nhập khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, ban đầu chỉ xuất hiện trong các vườn sưu tầm cây ngoại nhập.

Nho thân gỗ vào mùa quả chín, những chùm quả tím mọng làm không gian thêm sinh động và bắt mắt. Ảnh: Baidu

Nhờ khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, cây dần phổ biến hơn ở các tỉnh phía Nam và một số khu vực có khí hậu mát ở miền Bắc, đặc biệt là trong sân vườn biệt thự, khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Nho thân gỗ là cây thân gỗ lâu năm, sinh trưởng chậm nhưng bền. Cây trưởng thành có thể cao từ 3-6m nếu trồng đất, thân xù xì, màu nâu xám, càng già càng có giá trị thẩm mỹ.

Lá cây nhỏ, xanh đậm, bóng, tạo tán gọn gàng. Điểm đặc biệt nhất là hoa và quả mọc trực tiếp trên thân và cành già, không qua cuống dài. Khi vào mùa, quả mọc dày, tròn đều, vỏ tím sẫm, nhìn từ xa như thể thân cây được “phủ nho”.

Quả nho thân gỗ khi chín có vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, ruột trắng trong, mọng nước. Ngoài ăn tươi, quả còn được dùng để làm rượu vang, mứt, nước ép hoặc lên men theo phong cách truyền thống Nam Mỹ.

Ý nghĩa phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, nho thân gỗ thuộc hành Mộc, mang tính sinh trưởng và nuôi dưỡng mạnh. Hình ảnh quả bám chặt vào thân được xem là biểu tượng của tài lộc tụ ở gốc rễ, của cải bền vững và làm ăn lâu dài.

Khác với những loại cây cho quả rụng nhanh, nho thân gỗ mang ý nghĩa “của cải bám thân”, rất được ưa chuộng trong sân vườn nhà giàu, biệt thự, nhà vườn lớn hoặc khu nghỉ dưỡng.

Cây đặc biệt hợp gia chủ mệnh Mộc và Thủy, giúp tăng sinh khí, ổn định tài vận. Người mệnh Thổ có thể trồng để cân bằng năng lượng, nhất là khi kết hợp cùng hồ nước hoặc tiểu cảnh.

Gia chủ mệnh Kim vẫn trồng được, nhưng nên đặt cây ở sân vườn, khuôn viên ngoài nhà để tránh Mộc-Kim xung khắc trực diện.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, nho thân gỗ còn được xem là cây cảnh tạo điểm nhấn độc bản cho không gian sống.

Lá xanh đậm, thân gỗ độc đáo cùng những chùm nho sai trĩu, biến cây thành điểm nhấn nổi bật trong sân vườn. Ảnh: Baidu

Những biệt thự có sân vườn rộng, khu resort hay homestay sinh thái thường chọn nho thân gỗ làm điểm nhấn cảnh quan, vừa tạo nét độc đáo vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân.

Khi vào mùa quả chín, nho thân gỗ không chỉ trĩu quả mà còn khoe sắc độc đáo, trở thành điểm nhấn nổi bật.

Lưu ý khi trồng và chăm sóc

Theo một số nghiên cứu tại Nam Mỹ, quả nho thân gỗ được ghi nhận chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và anthocyanin, có lợi cho sức khỏe tim mạch và làn da. Quả cũng thường được dùng để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Tại Việt Nam, cây chủ yếu được trồng với mục đích cảnh quan và thưởng thức, chưa phổ biến đại trà như cây ăn trái thương mại.

Nho thân gỗ ưa đất tơi xốp, giàu mùn và độ ẩm ổn định. Khi trồng, nên chọn vị trí có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp suốt cả ngày, đặc biệt vào mùa khô.

Cây cần tưới nước đều nhưng không chịu úng. Việc bón phân hữu cơ định kỳ giúp cây phát triển chậm mà chắc, tăng khả năng ra hoa, đậu quả theo năm tháng.

Do là cây lâu năm nên nho thân gỗ không phù hợp với người nóng vội; đổi lại, càng chăm lâu, cây càng sai quả và giá trị càng tăng.

Trong thiết kế sân vườn, nên trồng cây cách cửa chính một khoảng vừa phải, vừa giữ được ý nghĩa tụ lộc, vừa đảm bảo thông thoáng phong thủy.